Nejdražší předplatné AI. Muskův Grok stojí až osm tisíc měsíčně

Grok 4 je prý tím nejchytřejším AI modelem, ale rovněž nejdražším. Standardní verze bude dostupná v předplatném SuperGrok za 30 dolarů měsíčně, avšak na pokročilejší Grok 4 Heavy bude třeba nový tarif SuperGrok Heavy, který na webu stojí 300 dolarů měsíčně (6300 Kč).

A kdo by chtěl ušetřit, měl by platit právě ve webové verzi. V aplikaci pro Android totiž stojí 7600 Kč a na iOS dokonce 7990 Kč. Vyšší tarify už mají i ChatGPT, Claude a Perplexity, ale drží se do pěti tisíc. Grok má ale ze všech nejdražší také základní předplatné.

AI web Android iOS ChatGPT Plus 23 € (570 Kč) 550 Kč 499 Kč ChatGPT Pro 229 € (5650 Kč) 4990 Kč 4990 Kč Google Gemini Advanced 550 Kč 550 Kč 550 Kč Claude Pro 21,78 € (540 Kč) 499 Kč 499 Kč Claude Max 5× 108,90 € (2700 Kč) 3119 Kč 3100 Kč Claude Max 20× 217,80 € (5400 Kč) 6238 Kč 6199 Kč Microsoft Copilot Pro 550 Kč 550 Kč 550 Kč SuperGrok 30 $ (630 Kč) 850 Kč 799 Kč SuperGrok Heavy 300 $ (6300 Kč) 7600 Kč 7990 Kč Perplexity Pro 24,20 $ (510 Kč) 550 Kč 499 Kč Perplexity Max 242 $ (5100 Kč) 5300 Kč 4990 Kč

SuperGrok Heavy oproti základnímu SuperGroku v tuto chvíli disponuje jedinou výhodou – přístupu k pokročilejšímu modelu. V budoucnu do něj ale přednostně dorazí též nové funkce. Společnost xAI dnes v roadmapě ukazovala, že v srpnu přijde lepší model pro kódování, v září to bude multimodální agent a v říjnu se Grok naučí generovat video (zatím umí jen obrázky).