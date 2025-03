Kolik platíte za pevný internet? A jste ochotní si připlatit za vyšší rychlost?

Kolik vás měsíčně stojí pevné internetové připojení? Jaká je psychologická hranice, kolik byste byli ochotní dát? A máte vůbec možnost zvolit rychlejší tarif za vyšší cenu? V komentáři pak můžete zmínit, jakou rychlost si platíte.

Marek Lutonský

301 až 500 Kč

Cena je jen malý kousek pod horní hranicí uvedeného intervalu, ale za symetrický optický gigabit je podle mě skvělá. Úplně stejnou částku u svého vesnického providera platím už dvanáct let. Začalo to tuším s rychlostí 20/20 Mb/s, pak se zvýšila na 80/80. Loni nám v ulici natáhli optiku místo drátu a teď si žiju jako v ráji.

Kdyby se cena zvýšila dejme tomu o třetinu, asi to vůbec nebudu řešit. U dvojnásobku bych už nejspíš přemýšlel, jestli nepřejít na nižší tarif. Ten ale dnes stojí 330 Kč pro 50/50 Mb/s, a to by mě už hodně omezovalo.

Petr Urban

301 až 500 Kč

Platím 477 Kč, abych byl přesný. Mám lokální optiku, před třemi roky jsem opustil VDSL. Tam jsem měl cenu skoro stejnou, ale nahrávání bylo pochopitelně výrazně pomalejší. Místní poskytovatel lákal na 300/300 Mb/s, ale v naší bytovce tehdy ještě neupgradoval síťovou techniku. Tak jsem sáhl po tarifu 100/100 Mb/s, který mám dones.

Zatím jsem nenašel důvod si připlácet za vyšší rychlost, byť přiznávám, že v posledních měsících se mi myšlenka upgradu stále častěji vrací. (Rozdíl by byl jen asi sto korun.) Myslím, že za tím stojí částečně moje rozmazlenost. Cena připojení se od instalace zvedla jednou, když kulminoval covid-19 a začaly nás trápit inflace a vysoké ceny energií. Předtím jsem platil 414 Kč měsíčně.

Samozřejmě existují lokality, kde bych za ty peníze dostal výrazně rychlejší připojení, ale na jiných místech bych si zase mohl závidět. Takže jsem s tímto stavem víceméně spokojený.

Lukáš Václavík

501 až 1000 Kč

Momentálně platím 549 Kč, vlastně posledních 20 let je to pořád okolo té pětistovky, akorát se mění technologie a rychlosti. Aktuálně používám VDSL a rychlost 100/20 Mb/s. Víc z přípojky nevyždímám, i to už mi běží s bondingem dvou linek. Byl bych ochotný si připlatit za rychlejší připojení, hlavně uplink, ale tu možnost nemám.

Alternativami jsou lokální Wi-Fi provideři, kteří mají ještě pomalejší sítě. Fixní 4G/5G mi operátoři nenabídnou a asi bych měl obavy o stabilitu a propady v rychlostech. Optika do domu tady nehrozí. Starlink je drahý a s vyšším pingem, než by se mi líbilo.

Vladislav Kluska

Do 300 Kč

U pevného internetu doma mám psychologickou hranici 400 korun, pod kterou se mi naštěstí podařilo už hodně let dostat. Aktuálně mám na optice 1 Gb/s (upload bohužel slabých 60 Mb/s, klasika Vodafone), kde se mi podařilo dostat pod 200 korun, bohužel to ale docela navyšuje povinný pronájem zařízení, kde si Vodafone naúčtuje nějakých 100 korun.

Aktuálně mám tak vlastně vše, co bych potřeboval, i když je pravda, že bych byl ochotný lehce si připlatit za symetriku i za cenu nižšího downloadu, který zas tolik nevyužiju. :)

Karel Kilián

501 až 1000 Kč

Za internetové připojení platím 849 Kč měsíčně. Jedná se o tarif od T-Mobilu s rychlostí stahování 250 Mb/s a rychlostí uploadu 50 Mb/s. Pro mé účely (tedy primárně práce a sekundárně streamování videa) to naprosto postačuje.

Byl bych ochoten platit i něco navíc, pokud bych za to dostal vyšší rychlost. Bohužel operátor v naší oblasti rychlejší internet nenabízí, takže se musím spokojit s tím, co mám. Jak jsem psal - i toto mi stačí a nijak mě to nezdržuje.

Jakub Čížek

301 až 500 Kč

U mě je to ale složité, nejsem si totiž úplně jistý, za co a komu vlastně platím. Kdysi dávno jsem si u brněnského Netboxu pořídil tarif 600 Mb/s. Novátorský operátor tehdy prodával šířku pásma, takže jsem si mohl poměr download/upload nastavit ve webové konfiguraci. Když jsem potřeboval nahrávat na server, nahodil jsem poměr 100/500 Mb/s, no a když přišla řada na stažení nového Ubuntu, prohodil jsem poměr na 500/100 Mb/s. Do ceny se vešel i poplatek 29 Kč za pevnou a veřejnou IPv4. To je pro mě klíčové, doma mám totiž nejrůznější servery, VPN a chci se na to všechno snadno dostat zvenčí.

V posledních letech se nicméně rozjela akviziční lavina. Nejprve mi dorazil e-mail, že operátora Netbox schlamstnul Nej.cz, aby později dorazila další zpráva, že Nej.cz schlamstnulo pro změnu O2. Jakožto prehistorická náplava tak mám dnes tarif, který vlastně už vůbec neexistuje: Podle standardního ceníku O2 si firma za pevnou IPv4 účtuje 9× větší částku. To by pro mě bylo zcela neakceptovatelné. Za internet včetně fixní IPv4 jsem ochoten platit okolo pětistovky a nechci mít doma žádné cizí modemy a jiné nesmysly. Do bytu mi prostě vede rovnou UTP kabel s konektorem RJ-45, který zapojím do svého vlastního routeru.

Filip Kůžel

Do 300 Kč

Musel jsem chvíli hledat fakturu, ale opravdu mám jen symetrický 50 Mbit/s. Standardně stojí 340 Kč měsíčně, ale můj provider má tu krásnou akci, že když zaplatím na dva roky dopředu, cena padá na 192 Kč měsíčně. Konkurence tu není velká, nemám kam utíkat, ale tahle nabídka mi přijde ok.

Martin Chroust

301 až 500 Kč

Na maloměstě jsem primárně řešil dostupnost, resp. viditelnost antén ze svého domu, a podle toho vybíral dodavatele internetu. Mobilního operátora jsem nechtěl a rychlost jsem vlastně řešil až ve druhém sledu. Nakonec se ukázalo, že má místní poskytovatel slušný tarif. Konkrétně za 400 Kč, se stahování 100 Mbit/s (max), 60 až 80 Mbis/s (běžná) a uploadem 50 Mbit/s (max).Za tři roky registruji výpadek dvakrát, jednou bylo nahozeno do hodiny, jedno trval kvůli většímu zásahu v síti výpadek půl dne. Jinak panuje naprostá spokojenost.

Teoreticky můžu ještě povýšit na tarif za 600 Kč s rychlost 140/80 Mbit/s, pro mé účely (práce, streamovaná videa na Netflixu, IPTV, instalace her, cloudové úložiště, apod.) mi aktuální tarif bohatě dostačuje. Ale až vyrostou děti, a každé bude mít svůj mobil/počítač, očekávám, že bude nutný upgrade tarifu, a cenu 600 Kč jsem za této situace schopen akceptovat.

A co vy, kolik platíte za pevný internet?