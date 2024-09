Kolik online služeb si předplácíte? Víte, kolik utrácíte za netflixy, cloudy apod.?

Téma online předplatných do našeho seriálu anket znovu vracíme po třech letech, protože se od té doby mnohé změnilo. Z HBO Go se stal HBO Max a poté jen Max. Dorazily Disney+ nebo SkyShowtime. A všechny navíc stihly zdražit. A vedle toho dorazila i řada jiných služeb.

Vedle anketní otázky proto máme ještě další dotazy, které můžete rozvést v diskuzi. Co všechno si platíte? Máte vůbec přehled, kolik za předplatná ročně utratíte? Využíváte nějaké způsoby, jak ušetřit (například sdílením, předplacením na rok dopředu…)? Už jste předplatná vzali na milost, nebo se jim spíš snažíte vyhnout, pokud je to možné?

Lukáš Václavík

11 a více služeb

Předplatným se snažím spíš vyhýbat, ale ne vždy je to možné a časem jich bohužel spíš přibývá. Z těch audiovizuálních si momentálně platím YouTube Premium, Netflix, Max, Disney+ a SkyShowtime, ale přiznám si, že všechny s někým sdílím. Hudbu mi řeší ten YouTube, ale donedávna jsem dlouho používal Apple Music.

U aplikací jsem „závislý“ na Microsoftu 365, protože nedám dopustit na MS Office a OneDrive je můj hlavní cloud. Zároveň si ale platím i základní 50GB iCloud kvůli záloze iPhonu a iPadu. Dojíždí mi dlouholeté VPN od Surfsharku, ale nejspíš jej neobnovím, protože už jej prakticky nevyužívám. Stejně tak neprodloužím Game Pass Ultimate a asi zruším také PlayStation Plus. Ale z herních si chci udržovat Humble Choice. Do povinné výbavy mi letos ještě přibyla AlzaPlus+.

Vedle toho si ale nárazově tu a tam předplatím něco na kratší chvíli, protože to chci vyzkoušet nebo potřebuji nějaký nástroj a měsíční účet mě vyjde levněji než nákup.

Petr Urban

3–5 služeb

Snad dobře počítám, ale pokud se bavíme o IT službách, mělo by jich být pět: YouTube Premium, Disney+, SkyShowTime, Pocket a Microsoft 365. Všechno je samozřejmě otázka definice.

Kdybych měl do předplatných počítat média, bylo by jich ještě víc. Protože jsem digitální, předplácím si nějaké deníky, časopisy a podcasty. Všechno to funguje elektronicky, online, a není to vlastně o moc jiné než třeba Disney+. Jen americká firma mi nabízí katalog filmů, zatímco tuzemský deník katalog textových článků.

Myslím si, že do budoucna budu hodně uvažovat nad Seznamem, protože to je tuzemský hegemon. Používám spoustu jeho služeb, reklamy nemám rád a jsem přesvědčený, že dobré služby si zaslouží podporu. Zejména využívám Mapy.cz.

Naopak zvažuji, jestli neskončit s Pocketem. Do předplatného jsem šel, když mi nabídl trvalou slevu. Stojí mě necelých sedm stovek ročně, což není žádná hrozná částka. Jenže já ho vážně nepoužívám. Sem tam do něj článek přidám, ale idea, že se ke článkům budu vracet a budu je číst, se nenaplnila. Občas do archivu nahlédnu, ale opravdu nevím, jestli mi to za ty peníze stojí.

Martin Chroust

3 az 5 služeb

Platím si YouTube, Netflix a O2 TV, a to je pro mě strop. YouTube měl největší dosah u dětí, kterým se příčily reklamy. Já si z toho beru přístup na YouTube Music, takže už si delší dobu nemusím platit Spotify. A předplácet budu i po chystaném zdražení. Netflix asi nemusím do detailu vysvětlovat, najdu si zde obsah pro sebe a manželku nebo pohádky a animáky pro děti.

Brzy začnu čerpat další výhody u předplatného, protože v rámci Netflix Games bude brzy dostupná Civilizace VI se všemi rozšířeními, které na mobilu nemusím znova kupovat. A jako fanoušek fotbalu mám O2 TV se sportovním balíčkem, kterou si pouštím primárně v telefonu. Více služeb podporovat nehodlám, už u těch, které využívám je obsahu tolik, že nemám šanci shlédnout ani zlomek toho, co služby nabízejí.

Filip Kůžel

3–5 služeb

Platím Google kvůli Fotkám, protože jsou skvělé (jen už je mám zase skoro plné, tak se už půl roku chystám na velkou čistku). Sdílím YouTube, protože mě štvaly reklamy. Díky tomu jsem získal i YouTube Music, takže jsem se mohl zbavit Spotify. A nakonec O2 TV na nějaké to koukání. Občas si vyzkouším i další služby, ale dlouhodobě držím tyto tři.

Markéta Batulková Mikešová

3–5 služeb (nebo 6–10 služeb pokud se to vezme na domácnost)

Předplácím si Netflix, Disney+, YouTube Premium a Spotify. Pak teda ještě v domácnosti využíváme Max a Amazon Prime a nakonec máme doma Alza+, Bolt Plus a čas od času Voyo.

Něco kvůli tomu nedávnému zdražování zrušíme. Ještě nevím co, ale padne to na nějakou streamovací službu, asi Disney+, protože to reálně využívám nejméně.

Furt si každopádně stojím za tím, že kdyby existovalo nějaké „master předplatné“ pro službu, kde by byly všechny filmy a seriály, šla bych do toho. Takhle je to strašně roztříštěné a nebaví mě si to hlídat, zvlášť když tam stále naskakují větší ceny.

Z jiného soudku, cením Alza+. Jako člověk bydlící na vesnici nemám po ruce mnoho kamenných krámů, Alza je tak pro nás něco Amazon, kde objednáváme vše a to členství se nám vyplatí.

Marek Lutonský

11 a více služeb

Napřed jsem myslel, že se vejdu do nižší kategorie, ale je jich opravdu tolik. A to myslím úplně nerozhazuji a držím se při zemi.

Ze streamingů je to jen Netflix a Spotify, hlavně pro rodinu. Sám si platím AI Claude, ale zrovna mám aktivní i ChatGPT Pro, opět kvůli specifickým potřebám rodiny, kdy jsme potřebovali upravit některá GPT, a na to free účet nestačí. Potom je tady dětské Duolingo, moje Strava a iOS aplikace RunGap pro export a import dat mezi sportovními službami. Platím Windy Premium, ještě mi běží předplatné Ultimate Guitar, je tady digitální Respekt a dvakrát Audioteka Klub, protože rodina chce poslouchat zrovna v době, když chci i já. A vlastně ještě domácí Microsoft 365. A GeForce Now… hrnečku, dost!

Roční předplatná bez výjimky hned po zaplacení deaktivuji a po vypršení přemýšlím, jestli pokračovat. Někdy to takhle dělám i u měsíčních. Snažím se chvíli vydržet bez aktivní služby, abych zjistil, jestli se bez ní neobejdu. Ale je toho už dost.

Jakub Čížek

11 a více služeb

Už jsem dávno ztratil přehled, které to jsou, a tak je tu všechny vypisovat nebudu. Ve většině případů se ale jedná o všemožné rodinné tarify počínaje Googlem a konče Microsoftem. Však to jistě sami dobře znáte. Potkáte někoho na ulici a zeptáte se: „Dobrý den, jmenuji se Luboš Květák a hledám dalšího člena do rodiny kvůli Microsoft 365 a Wordu za pár kaček ročně.“ Jsem prostě takový rodinný typ. U ostatních služeb často ani nevím, že je vůbec mám a platím za ně.

Až díky této anketě jsem například ke svému zděšení zjistil, že si předplácím Amazon Prime a zapomněl ho zrušit. Koupil jsem si ho kdysi na jaře a jen kvůli tomu, že jsem dostal po letech chuť na Patriots Day. No, a záhy jsem zjistil, že v české nabídce vůbec není – jen v té americké. Toto selektivní licencování výhledově povede k tomu, že všechny ty VODy zase zruším a zůstane mi jen starý dobrý Seedr.

A co vy, kolik online služeb si předplácíte?