Kolik odebíráte kanálů na YouTube? A podporujete youtubery i nějak jinak?

YouTube je novodobá televize, dokonce i ty kanály má. Najdete tam politiku, sport, krimi i koťátka. Ale kolik takových kanálů vám stojí za to, abyste je odebírali? Máte v nich vůbec přehled? Počet odebíraných kanálů najdete na této stránce v části Váš hlavní panel YouTube. Podle toho tak můžete hlasovat v anketě.

Do komentářů pak můžete napsat, jaké typy kanálů sledujete nejvíce. Jestli u nich máte zapnutá upozornění na nová videa či jestli je podporujete i jiným způsobem, například předplatným, jednotlivými příspěvky, přes Patreon či třeba nákupem jejich reklamních předmětů.

Karel Kilián

51 a víc

Jak jsem právě zjistil, na YouTube odebírám celkem 303 kanálů. Je pravda, že je to pro mě hlavní platforma pro sledování videí, a protože těch reklam už bylo opravdu moc, máme koupené rodinné předplatné.

Sleduji všechno možné od nejrůznějších hudebních interpretů, přes podcasty (samozřejmě včetně Podcastu Živě :-) ), českých dashcamů, různých přednášek a konče třeba recenzenty jídel.

Marek Lutonský

11 až 50

Mám tam dvacet kanálů. Pár ze Živě a webů, které vydáváme, něco k jídlu, něco hudby. Ale vlastně nevím, k čemu kanály odebírám. Všechna upozornění mám vypnutá a YouTube mi ani nová videa z těchto kanálů neskládá na úvodní obrazovku, jak jsem teď zjistil. Pár kanálů jsem proklikal a jsou na nich čerstvá videa, která mi služba nijak cíleně nenabídla. A přitom bych vlastně chtěl, abych videa z těchto odběrů viděl nad ostatními. Algoritmické výběry jsou zlo.

Filip Kůžel

Méně než 10

V tomhle jsem minimalista, kanálů mám jen 10. Vtipná historka – na pracovním stole mám starší telefon, ze kterého pouštím hudbu. Nedávno si ho začala půjčovat dcera, že se potřebuje na něco podívat na YouTube. O pár dní později jdu do svých pracně vytříděných odběrů a tam je 200+ položek. Tak aspoň je vidět, že to otravné youtuberské škemrání „like and subscribe“ funguje :-)

Ze svých odběrů můžu doporučit pop-sci populatizátory Veritasium a Cleo Abram, trochu víc směrem k zábavě jde ex-NASA inženýr Mark Rober, přes sportovní elektroniku je skvělý DC Rainmaker, mobily a další drobné gadgety umí Mrwhosetheboss, na pomezí publicistiky a comedy show se pohybuje výborný John Oliver v Last Week Tonight, nechybí kamarád TrailHunter, ani praštěný a zábavný Petr Jan Juračka, když je více času, tak jsou tu přednášky na Neurazitelny.cz.

Notifikace mám vypnuté, do záložky s odběry jdu jen když mám čas se na něco podívat.

Lukáš Václavík

51 a víc

115! To je asi čtyřikrát víc, než jsem si myslel. Na YouTube teď sice moc nechodím, ale když už jej navštívím, tak vidím především obsah pár kanálů, které jsou hodně aktivní a mají nové video snad každý den. To pak přehluší ten zbytek. Řada z mých odběrů však (po namátkové kontrole) už ani není aktivní.

Stránka s odběry je každopádně tou, kam chodím primárně. Na hlavní stránce je totiž spousta rozptýlení a balastu, který mě nezajímá. Navíc jsem úplně alergický na Shorts, i když chápu, proč to Google takhle hrne do popředí.

Odběry odpovídají mé práci i koníčkům. Mám tam kanály o počítačích a technologiích, vědě, hudbě, filmu, hrách, sportu, do toho nějaké lifehacky. Nesleduji ale žádnou politiku a mezi kanály nemám ani žádný vlog. Žádný kanál nepodporuji na Patreonu ani jiným způsobem. Ostatně YouTube je pro mě hodně pasivní zábava, videa ani nelajkuji nebo nepřidávám komentáře. A rozhodně si nezapínám notifikace.

Petr Urban

51 a víc

Podle Googlu odebírám 166 kanálů. Zdaleka všechny nejsou aktivní, ale když mě nějaký zaujme, tak odebírám. To, že se pak na jím produkovaný obsah nedívám, je věc druhá. Ale mám to tak běžně, nejen na YouTubu. Většinou obsah konzumuji přes stránku s odběry, historii mám ostatně vypnou, takže domovská stránka zeje prázdnotou.

Žádné aktivní notifikace zapnuté nemám. YouTube považuji za mileniálský ekvivalent televize pro starší generace. Je to základní stavební kámen videoslužeb na internetu.

Tomáš Holčík

11 až 50

Upřímně ale odběry nějak zásadně neřeším, mám mezi nimi ze setrvačnosti odběry, které převážně ignoruji a stejně tak sleduji snad všechna videa od kanálů, které nemám trvale v odběrech. Titulní stránka YouTube mi totiž sama dobře nabízí videa na základě mých předchozích videí, takže přímo do odběrů zas tak často nechodím.

Spíš řeším, že se občas jen tak pro oživení podívám na nějaké video třeba i nalinkované odjinud než z titulní stránky YouTube a naráz se YouTube rozhodne, že jsem největší fanoušek čištění koberců, netradičních způsobů spojování dřeva a zajímají mne recenze automobilů ve francouzštině.

Toto velmi pozvolné odeznívání doporučených témat je asi můj největší problém s YouTube. A druhý, že doporučování se liší podle platformy. Když mne něco zaujme na telefonu, na počítači nebo televizoru to doporučené nevidím. Pomáhá přehrát pár sekund a pak to hledat v historii videí.

A co vy, kolik odebíráte kanálů na YouTube?