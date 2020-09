Kolik místa na Xboxu Series X zůstane uživatelům na hry a aplikace? Jen 802 GB

Microsoft již prvním recenzentům rozeslal várku nových Xboxů Series X a nechal je publikovat zkušenosti s hraním starších her přes zpětnou kompatibilitu. Díky tomu jsme se dozvěděli řadu nových informací.

Richard Leadbetter z Digital Foundry ukázal, jak výkonnější hardware „zachránil“ starší hry. Pokud totiž nemají fixní nastavení, ale využívají dynamické rozlišení a nelimitovanou snímkovou frekvenci, Series X může ze starších her vyždímat stabilních 60 fps při nativním rozlišení 4K. Díky rychlejšímu procesoru je snímková frekvence také stabilnější. Na Xbox One X bylo CPU úzkým hrdlem a v náročnějších scénách zkrátka nedokázalo uživit jinak poměrně výkonné GPU.

Sam Machkovech z Ars Technicy se zaměřil na načítací časy her. I bez jakýchkoliv optimalizací jen hrubým nárůstem výkonu se zkrátily až o 73 % při srovnání SSD v Series X a HDD ve One X. Zkusil také přes USB připojit externí disky. A externí HDD u Series X bylo překvapivě leckdy stejně rychlé jako externí SSD u One X. výjimkou je Red Dead Redemption 2. Skvost od Rockstarů má brzdy asi i jinde, protože rozdíly mezi různými úložišti u něj nejsou tak velké.

Nutno ještě jednou podotknout, že jde o staré hry bez aktualizací, díky nimž by plně využily možnosti supervýkonných SSD. Řada titulů, které se budou kvůli multiplayeru stále hrát, se možná dočká nějakých optimalizací. Avšak zkrácené načítací časy v jednotkách sekund můžeme očekávat až od her nové generace.

Machkovech otestoval také funkci Quick Resume umožňující rychle přeskakovat z jedné hry do druhé. Stávající Xboxy (i PlayStationy) uměly uspat hru a vrátit se do původního stavu pouze u jedné hry současně. Series S|X to ale zvládne u více her, avšak přesný počet neznáme. Na Ars Technice se jim podařilo takto uchovat až 12 titulů, které se pak načetly od 5 do 12 sekund. Náročných next gen her ale jistě tolik neuloží.

Volná kapacita

Na IGN pak upozornili na to, kolik volného místa hráčům zůstane na hry. Series X má 1TB SSD, po prvním spuštění bylo pro uživatele k dispozici jen 802 GB. Některá zahraniční média si to vyložila tak, že systém rovnou spolkl skoro 200 GB, tedy pětinu kapacity. To je hodně nepřesné až zavádějící.

Tématu jsme se věnovali již v červnu. Výrobci disků a jiných paměťových úložišť uvádějí kapacitu s předponami soustavy SI, kde se počítá s násobky tisíců. Jeden kilobajt tak odpovídá 1000 bajtům. Jenže počítače pracují ve dvojkové soustavě, kde je kilobajt tvořen 1024 bajty. Již přes 20 let existuje norma, která tento rozdíl reflektuje. Vznikly nové jednotky s binární předponami, které se však bohužel moc nerozšířily. V praxi však jde o to, že disk označený jako 1TB (1000GB) má reálnou kapacitu 931 GiB (gibibajtů).

To bude případ i nového Xboxu. Sedmdesát giga je pryč jen kvůli tomu, že námi výrobci schválně manipulují. Zvlášť u SSD se ještě můžeme setkat s funkcí over-provisioning, která ubírá z reálně využitelné kapacity několik procent jako rezervu pro zvýšení výdrže/spolehlivosti úložiště. S místem v OP pracuje pouze řadič SSD, nemá k němu přístup operační systém ani uživatel.

Jestli se OP u Xboxu skutečně používá, nevíme. IGN ale ukázal obrazovku systému i s připojenou 1TB externí kartou od Seagatu. Ta ukazuje využitelnou kapacitu 920 GB. Kdybych si měl tipnout, tak ono SSD má „marketingovou“ kapacitu 1024 GB, tedy cca 954 GiB. Když se okolo 3 % kapacity použije na OP, dostaneme těch 920 GiB (v systému označených jako GB).

Od toho čísla se můžeme odpíchnout dál. Je-li 920 GB dostupná kapacita a uživatel má k dispozici jen 802 GB, systém si vyhradil 118 GB (13 %). Část (nižší desítky gigabajtů) zabere samotný operační systém. Ten navíc potřebuje rezervu pro případné aktualizace, aby se měly kam stahovat, když se disky zaplní hrami.

Část bude vyhrazena také pro odkládací soubor a hibernaci systému. Část nejspíš také pro Quick Resume. Tato funkce totiž fakticky uloží na SSD data z operační paměti. Series X má 16 GB RAM, z toho 13,5 GB je pro hry/aplikace a 2,5 GB pro systém. Pokud má Quick Resume uspat šest her (6 × 13,5), bude potřebov až 81 GB.

Je-li tedy 118 GB určených pro režii systému, neznamená to, že celých 118 GB spotřebují jen data uložená trvale pro potřeby chodu Xboxu.

Kolik volného místa mají jiné konzole?

Pokud by vás to zajímalo, tak Xbox One X s 1TB diskem má po vybalení jen 781 GB volného místa, tedy dokonce méně než Series X. U PS4 Pro s 1TB diskem je pro uživatele 861 GB. I současné konzole si tedy ponechaly velkorysé rezervy.

A kolik místa nabídne levnější Xbox Series S s kapacitou 512 GB? To zatím nevíme, novináři se k němu ještě nedostali. Čistě kvůli převodu GB na GiB ale reálná kapacita bude jen 477 GB. Kdyby se pro režii systému také použilo oněch 118 GB jako u Series S, zůstane hráčům jen 359 GB. Hry jako Modern Warfare v extrémním případě zaberou klidně přes 200 GB…