Kolik máte v těle svalů, tuku a vody? Chytrá váha Sencor to změří v pěti segmentech

Trendy v chytrých vahách udává hlavně Withings, silný je také Garmin a teď se do stejného odvětví pouští také Sencor. Chytrá osobní fitness váha Sencor SBS 9102BK slibuje „profesionální technologie pro detailní analýzu těla“. Co to znamená v praxi? Co novinka od Sencoru umí?

Výrobce se chlubí technologií ITO, která využívá bioelektrickou impedanční analýzu k měření tělesného složení a nahrazuje tak odhadované hodnoty založené na věku, pohlaví či tělesném tvaru. Díky ITO váha změří svalovou hmotu, tuk, vodu a další klíčové ukazatele při takové přesnosti, jakou dříve nabídly jen výrazně dražší profesionální přístroje.

Analýza probíhá pro pět částí těla: pravá paže, levá paže, pravá noha, levá noha a trup. To umožní přesněji sledovat rozložení svalové hmoty a tuku v těle, identifikovat svalové disproporce a změny během tréninkového programu. Dále váha vypočítá BMI, procento tělesného tuku, vody, svalů a kostí a doporučí denní příjem kalorií.



Váhu chrání bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm. Funkce Auto-ON umožňuje okamžité vážení při vstupu na váhu bez nutnosti manuálního zapínání.

Váha má hned dva displeje pro zobrazení základních informací, ale veškerá data bezdrátově posílá do mobilní aplikace Sencor Home, kde je lze podrobněji analyzovat a sledovat trendy. Data lze synchronizovat s aplikacemi Apple Health, Google Fit a Fitbit.

Váha už je v prodeji za doporučenou cenu 2 999 Kč: