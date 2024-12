Kolik máte na ploše počítače ikon? Co všechno tam ukládáte?

Ikonami myslíme zástupce, ale i soubory a složky. Jde jen o to, jaký je na ploše (ne)pořádek. Jestli v organizaci tohoto prostoru máte nějaký systém.

Máte tam zástupce, které opravdu nejčastěji používáte, nebo tam padá vše, co nainstalujete? Jaké složky a soubory ukládáte na plochu a proč zrovna tam? Máte obrazovku nějak rozdělenou, že například vlevo jsou zástupci a vpravo soubory?

Žádnou

Jsem v tom radikál. Na plochu prakticky vůbec nekoukám, protože mi ji pořád zakrývají jedno, dvě nebo tři okna současně. Aplikace spouštím přes vyhledávač nebo klávesovou zkratku. Hlavní pracovní složkou je pro mě Stažené/Downloads, kde zpracovávám stažená data, pak je mažu nebo přesouvám jinam. Ze stejného důvodu jsem nikdy ani příliš neřešil tapetu, protože ji vidím většinou jen při spuštění počítače.

Jsou ale dvě výjimky. Ve Windows mám koš, protože je tam tak ve standardní instalaci. Nechce se mi jej rušit, ale nepoužívám jej, takže pro mě neexistuje. Na Macu používám dva widgety na počasí a kalendář, protože jsou přehlednější než plné aplikace. Navíc s připojeným externím monitorem mám na interním displeji MacBooku volnou třetinu obrazovky, kam se přesně ty dvě dlaždice vejdou, takže na widgety neustále vidím.

Žádnou

Nula a vždycky nula. Plocha musí být naprosto čistá. Po reinstalaci Windows vždycky hledám, jak z ní odstranit i Koš, u kterého to nejde přes kontextové menu. Protože odjakživa používám dvoupanelové správce souborů, pro které je Plocha nepřístupný vesmír, nikdy mě ani nenapadlo na ni něco ukládat nebo hledat. Když se na ni občas dostanu, tak jen uklízím smetí, které tam udělaly nové programy.

Doplněno: Text nahoře jsem psal z pracovního počítače a zapomněl, že doma už mám Mac. Přístup k ikonám zůstávái tam striktní, ale na 32" palcovém monitoru mi zbývá volný sloupec, ve kterém podobně jako Lukáš experimentuji s widgety: hodinami, kalendářem, upomínkami. Zatím ale hledám optimální sestavu.

1 až 10

Když jsem teď smazal ty, které nepoužívám, tak zůstala jedna – koš. Plochu nepoužívám, přijde mi nesmyslné shodit pečlivě rozložená okna, jen abych kliknul na něco, co můžu spustit dvěma dalšími a efektivnějšími způsoby.

1 až 10

Nemít ani jednu, to je extrém. Pro potřeby focení obrazovky někdy ikony skrývám, ale pak je zase odkryju. Nespočítám ani, kolik generací Windows na pracovní ploše ve výchozím stavu nemají ikonu Tento počítač. Bez ní si plochu představit nedokáži, představuje základní stavební kámen, který si tam vždycky po instalaci systému zase přidám.

Naopak Koš pokaždé schovám, protože jsem schopný na něj padesátkrát denně klepnout a vysypat ho, což je kontraproduktivní. Zřejmě nějaká forma OCD. Dál si na plochu na každém svém počítači přidám zástupce na složku s přenosnými programy, vyplatí se mi tam mít šablonu na nový článek pro Živě (a druhou pro Computer).

Historicky jsem vedle těchto ikon měl zástupce jednoho až dvou prohlížečů, ale od toho jsem upustil. Zřídka si tam přidám na čas nějaký program. Nejsem fanoušek nepořádku na ploše. Je to místo, kde se mi v průběhu dne objevují soubory, ale jejich životnost je krátká. Minuty, někdy hodiny. Ctím zásadu, že dokumenty patří do složky Dokumenty, obrázky do Obrázků atd.

Nezřídka na cizích počítačích vidím, že si lidé plochu pletou s dlouhodobým odkladištěm. Což je v pohodě, nikomu nevyčítám, jak pracuje s počítačem. Jen já to nemám rád a plochu průběžně uklízím (podobně jako pracovní plochu na kuchyňské lince). Zástupce na spouštění programů mám v nabídce Start, nejdůležitější programy připínám ke hlavnímu panelu. Chce-li někdo používat plochu jako spouštěč, může. Je skvělé, že máme takovou svobodu.

Tomáš Holčík

11 a víc

Na Plochu prakticky nechodím, ale občas si tam něco odložím. Podobně sem tam nějaká aplikace se rozhodně nutně mít ikonku na Ploše. Nemám takové OCD, abych musel mít na Ploše zcela vymeteno nebo ikonky vyskládané do přesných vzorců. Prostě je to u mne takový kontrolovaný chaos. Když to začne přerůstat v problém - odhadem tak přes 50 ikon - pořádně je promažu a zas tam nechám jen pár základních.

Jiří Kuruc

1 a víc

U macOS je to trošku jiné, než ve Windows, tam na ploše ikony aplikací nepotřebujete. Hromadí se mi tam ale screenshoty, které dělám ve velkém množství, a k jejich promazávání se dostávám až ve chvíli, kdy začnou přetékat z primárního na sekundární monitor.

Karel Kilián

11 a víc

Na ploše svého pracovního notebooku mám aktuálně přesně 46 ikon. Paradoxně ani jednu z nich nepoužívám, protože všechny aplikace spouštím přes ikony, které jsem si vytáhl na hlavní panel. Jednou za čas provádím jarní úklid a ikony redukuju na čtyři: Tento počítač, Koš, Dokumenty a AAA, což je složka, do které dávám různý dočasný nepořádek.

Byly doby, kdy jsem míval na domovské obrazovce mnohem více ikon, protože jsem si ukládal na plochu prakticky všechny stažené soubory a rozpracované dokumenty. Nicméně plocha doslova posypaná ikonami mě vnitřně rozčilovala, takže jsem zavedl jiný systém a od té doby počet ikon omezuju na nutné minimum.