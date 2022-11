Kolik bude stát 6GHz procesor Intel Core i9-13900KS? O čtvrtinu víc než standardní verze

Při uvedení nové generace procesorů Intel Core 13. generace (Raptor Lake) jsme se dočkali slibu, že na trh dorazí i speciální nejvýkonnější model Core i9-13900KS, který oproti modelu Core i9-13900K bude dosahovat turba až do frekvence 6 GHz přímo z výroby. Protože uvedení už není tak daleko, jeden z kanadských prodejců omylem zveřejnil tento dosud neuvedený model i s cenovkou, která byla doposud neznámá.

Dle tohoto prodejce bude Intel Core i9-13900KS stát 972 kanadských dolarů, tedy téměř o čtvrtinu více, než současný nejvyšší model Core i9-13900KS. Z pohledu českých cen by tak mělo jít o přibližně 21 tisíc korun. Kromě tohoto modelu se objevily i chystané úsporné modely s TDP 65 W.

Představení nových modelů do řady desktopových procesorů Raptor Lake se očekává začátkem příštího roku, nejspíše v době lednového CESu. Intel by měl zároveň představit i levnější čipset B760 a s tím i levnější základní desky. Stávající uživatelé však mají stále možnost zpětně kompatibility, takže si mohou nainstalovat nové procesory i do starších základních desek s čipsety řady 600.

V tomto směru má AMD s nejnovější generací platformy AM5 nevýhodu, protože vyžaduje nové desky a čipsety, avšak to už si asi v AMD uvědomili a ceny procesorů řady Ryzen 7000 jsou aktuálně mnohem nižší než v září, kdy došlo k jejich uvedení.