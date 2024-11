Kolem Recallu vznikly konspirace, že bude povinný. Microsoft to vyvrací

Příběh stěžejní AI funkce, kterou Microsoft letos chystá pro Windows 11, nejspíš znáte. Nedávno se kolem ní začaly šířit nepravdivé informace, tak si připomeňme detaily. Recall byl odhalen v květnu, krátce poté se funkce ukázala být nezabezpečená.

Fotografická paměť s chytrým vyhledáváním se na první počítače – na ty armové – měla podívat v létě. Po kritice od původní záměru ustoupil a rozhodl se, že funkci přepracuje, aby byla adekvátně zabezpečená. Proč plánoval uvést nedobře zabezpečenou variantu, neřekl. Její uvedení by bylo v rozporu s Microsoft Secure Future Initiative.

Tento program redmondští zahájili loni v listopadu a jeho cílem je, aby pro každý tým ve firmě byla bezpečnost vždycky na prvním místě. K praktickým dopadům patří mj. to, že do služby Outlook.com se nestačí přihlašovat jen heslem. Počítače Copilot+, na nichž bude Recall exkluzívně fungovat, jsou po zuby zabezpečené a nastavují nový standard.

Recall měl dle nového plánu zamířit v říjnu do programu Insider a před pár týdny Microsoft popsal, jak bude zabezpečený. Neshoduje se to s tím, co začal tvrdit youtuber a programátor Chris Titus ve svém videu, které už v titulku tvrdí, že Recall je povinný.

Microsoft počítal s tím, že Recall bude ve výchozím stavu aktivní, po zmíněné kritice nicméně změnil názor. Ve svém příspěvku ze 7. června tvrdí, že Recall bude standardně vypnutý. Windows vás vyzvou k aktivaci, která bez vašeho explicitního souhlasu neproběhne.

Pokud vývoj Windows sledujete, víte, že tohle potvrdil v dalším ze svých příspěvků na blogu Windows Experience. Je to ten příspěvek z 27. září, v němž David Weston, viceprezident oddělení Enterprise and OS Security v Microsoftu, do hloubky popisuje, jak zabezpečený Recall nakonec bude.

Zapnutí Recallu bude volitelné

Právě v tomhle příspěvku Weston vůbec poprvé říká, že Recall bude možné z Windows 11 odinstalovat. Jestli vás bude děsit, tak ho nejen nezapnete, ale rovnou odeberete. Microsoft pochopil, že jde o citlivou záležitost, a tak nabídne možnost volby. Přece jen, bez ohledu na šifrování a ověřování identity bude funkce fotit a analyzovat obsah obrazovky.

Titus zjistil, že na Recallu ve Windows 11 24H2 je závislý Průzkumník. Závislost objevil během vývoje Windows Utility. Jeho nástroj z operačního systému odebírá to, co Titus považuje za bloatware. Když takhle odstraní Recall, Průzkumník padá. Vývojář uvažuje tak, že Windows bez Recallu tím pádem používat nelze.

Microsoft pro The Verge potvrdil, že Recall bude opravdu volitelný a bez uživatelského souhlasu se nezapne. A budete ho moct odinstalovat. Známý leaker Albacore pro uvedený magazín zmínky v kódu Průzkumníku interpretuje jako součást snahy učinit Recall funkcí, kterou může správce snadno vypnout. Paradoxně je tato snaha špatně chápána a transformuje se do hoaxu.

Právě Albacore vytvořil nástroj Amperage, díky němuž bylo možné koncem května aktivovat Recall na nepodporovaném hardwaru (tj. starší Snapdragony, které předcházely řadě X) v testovacích sestaveních Windows. O pár týdnů později ale Microsoft funkci z testovacích sestavení Windows odstranil, aby se nedala aktivovat.



Koncem září Microsoft popsal bezpečnostní architekturu Recallu

Tohle nejspíš vede k nestabilitě Průzkumníku. Albacore popisuje vývojový systém Microsoftu jako složitý a zdlouhavý. Trvá to, než se změny projeví, přičemž náhlé a neplánované odstranění Recallu po sobě nejspíš zanechalo chyby, které testovacímu oddělení unikly. Dílem z důvodu, že jsou specifické a běžně se s nimi nesetkáte.

Titus obecně (i v navazujícím videu) spíše konspiruje a obává se toho, co by se mohlo stát. Nelíbí se mu, kam Windows směřují. Na to má právo, ale nezdá se, že by Recall byl ve výchozím stavu a sám od sebe aktivní. Z dosavadního postupu Microsoftu vyplývá, že si už uvědomuje, jak závažná a citlivá situace je. Neznamená to, že nemůže udělat chybu. Je také legitimní debatovat o kvalitě softwaru, špatný záměr mu nicméně přisuzovat nemůžeme.

V době psaní článku Recall není dostupný dokonce ani v testovacích sestavení Windows 11 na počítačích se Snapdragony X, kam se má dostavit jako první. Až poté začne testování varianty pro procesory x86, na kterých jsme Recall ještě běžet neviděli. Do Windows 11 24H2 ho přidá aktualizace, funkční kód v nich dosud nenajdete.

Zdroje: Chris Titus Tech / YouTube (1, 2) | The Verge | Windows Experience Blog (1, 2)