Kolem Intelu už krouží supi. Chce jej koupit Qualcomm, tvrdí několik zdrojů

Novinové stránky o víkendu zaplavily titulky o tom, že Qualcomm má zájem koupit Intel. S touto zprávou přišel Wall Street Journal odkazující se na své zdroje.

Ještě v nedávné minulosti bychom se nejspíš bavili o opačném scénáři, že naopak Intel koupí Qualcomm. Ale dřívější největší výrobce polovodičů prochází velkou krizí, která vyústila v rozsáhlou restrukturalizaci a připravované osamostatnění továren do dceřiného podniku.

Naopak Qualcommu se daří jako nikdy dřív. Vyvíjí nejlepší čipy pro smartphony s Androidem, má silnou síťovou i IoT divizi a ambici proniknout i do osobních počítačů. Akcie Intelu za posledních pět let klesly o 57 %, ty od Qualcommu vzrostly o 120 %. Tržní kapitalizace Intelu činí 90 miliard dolarů, Qualcomm je v tomto ohledu dvakrát větší. Příjmy a zisky jsou na srovnatelné úrovni, avšak Intel na to potřebuje více než dvakrát více zaměstnanců.

Zkrátka v realitě roku 2024 je teoreticky možné, aby Qualcomm koupil celý Intel. V hotovosti má sice jen 13 miliard dolarů, ale může si půjčit, případně může akcionáře Intelu vyplatit svými cennými papíry. Jenže…

Co akvizici brání

Je však velmi nepravděpodobné, že by akvizici dvou firem působících na velmi nekonkurenčních trzích schválily regulační úřady. Reálnější by byla varianta, že by Qualcomm odkoupil jen některé části Intelu. To ostatně agentura Reuters zmiňovala už začátkem září. Navíc to spíš odpovídá plánu Intelu zbavit se méně perspektivních produktů či opustit obory, které nesouvisí s jeho hlavním byznysem – x86 procesory.

Intel už v současnosti prodává paměťovou divizi korejskému SK Hynixu, proces trvá již několik let. Je jen krok od prodeje Altery zabývající se programovatelnými hradlovými poli (FPGA). Applu před několika lety prodal divizi na vývoj modemů poté, co sám nezvládl přejít na 5G. Spekuluje se také o možném prodeji Mobileye. Avšak minulý týden sám Intel popřel, že by se firmy zabývající se vývojem autopilotů chtěl zbavit.

Podle aktuální zprávy Reuters prý manažeři Qualcommu zkoumají jednotlivé části Intelu a zvažují, co by chtěli koupit. Zároveň však agenturní zdroje tvrdí, že zatím žádná oficiální nabídka na stole není.

A podle Bloombergu by to mohlo dopadnout ještě jinak. Investicí ve výši 5 miliard dolarů by Intelu mohla pomoci společnost Apollo Global Management. Obě již dojednaly jeden obchod letos v červnu, kdy Intel Apollu prodal za 10 miliard eur 49% podíl v loni spuštěné polovodičové továrně Fab 34 nacházející se v irském Leixlipu.