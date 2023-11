Knihy do ucha. Přehled aplikací a služeb, ve kterých nakoupíte a poslechnete audioknihy

Mluvené slovo je tu sice s námi od dob vinylů, aktuální možnosti mobilních aplikací ale zájem násobně zvýšily. Poradíme, kde audioknihy pořídit v rámci e-shopů i zdarma a v čem je přehrát.

Před spaním, v autě, při úklidu i při práci jsou audioknihy podobně jako podcasty skvělým společníkem. A stejně tak budou výhodou pro ty, které jednoduše číst nebaví a dávají přednost mluvenému slovu. V dnešní době naštěstí existuje velká spousta zdrojů, kde lze knihy v mluvené podobě pořídit ať už v rámci běžného nákupu, za měsíční předplatné, anebo dokonce zcela zdarma.

Pozor na ceny

V přehledu na následujících dvou stranách naleznete přehled platforem, kde lze audioknihy zakoupit, přičemž standardně je k dispozici jak nákup přes web, tak v mobilní aplikaci. První rada je ale jasná – pokud je to možné, kupujte přímo na webu. Knihy jsou tam zpravidla levnější než při nákupu v aplikaci, a totéž bude platit pro periodické platby za předplatné.

Jako ukázka dobře poslouží měsíční předplatné v Audiotéce. To můžete pro svůj účet pořídit za 199 Kč měsíčně přímo na webu, anebo v aplikaci za 249 Kč. Proč? Odpověď je jednoduchá – marže Applu, potažmo Googlu za zprostředkování nákupu. A aby provozovatel z takové platby inkasoval stejnou finální částku, tu prvotní pro koncového uživatele zkrátka zvýší. Na obdobnou situaci ostatně narazíte u většiny tržišť, která provozují prodej na webu i v aplikacích. Byť tedy může být nákup knížky o kousek delší než jediné klepnutí na tlačítko Koupit v aplikaci, rozhodně se vyplatí.

Požadavky na aplikaci

Ať už jde o aplikaci některé z audioknižních platforem, nebo přehrávač pro poslech knih v běžných zvukových souborech, měla by splňovat několik požadavků. V prvé řadě by to měla být přehledná knihovna, kde lze tituly řadit podle několika parametrů, filtrovat například podle autora anebo knihy seskupovat do jednotlivých sérií. Ještě o kus další ale budou funkce samotného přehrávače. Asi nejžádanější funkcí u posluchačů, kteří s audioknihou usínají, je časovač pro vypnutí přehrávání. Leckomu bude stačit první čtvrthodinka na to, aby u poslechu usnul, takže není potřeba audioknihu přehrávat až do rána.

Obdobně důležitým parametrem je možnost upravit rychlost přehrávání. Osobně sice po zrychlování mluveného slova sahám jen výjimečně u podcastů, pomalejší mluva některých interpretů audioknih ale nemusí vyhovovat každému. I proto je velkou výhodou, pokud přehrávač touto funkcí disponuje.

Další parametr bude důležitý pro ty, kteří poslouchají audioknihy na více zařízeních. Typicky to může být na telefonu před spaním, v automobilu s Car Play nebo Android Auto na cestách a na hodinkách při běhu. Hodí se tedy, pokud jsou záložky a stejně tak postup v přehrávání synchronizován prostřednictvím uživatelského účtu do všech zařízení.