Klávesnice Launch bude open source. Stojí za ní linuxoví experti

Otevřený nemusí být jen software, ale také hardware. U něj jde o to, aby měl plně zdokumentované komponenty a uživatelé by si pak mohli zkontroloval, co, jak a proč funguje. Společnost System76 teď dokončuje klávesnici Launch, která je tak open source, že byste si ji klidně mohli vyrobit sami doma.

Americký výrobce, který už 16 let sestavuje linuxové desktopy, notebooky i servery a stojí i za čím dál populárnější distribucí Pop!_OS, otevřel firmware klávesnice, konfigurační software, zveřejnil návrh PCB i plány šasi. Vše je k dispozici na GitHubu.

Kódové označení klávesnice „launch_1“ naznačuje, že se počítá s více modely. Ten první totiž nejspíš neuspokojí všechny, postrádá totiž numerickou část. Používá méně známé mechanické spínače NovelKeys, které ale barevně i funkčně odpovídají těm od Cherry MX. Nechybí ani individuální RGB podsvícení.

Jedna z vychytávek Pop!_OS je automatické dlaždicové rozložení oken

Klávesnice o rozměrech 309 × 136 × 33 mm a hmotnosti 948 gramů se připojí k USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) a na těle bude mít dokonce čtyřportový rozbočovač zachovávající stejnou propustnost. Dva konektory budou klasické velké USB-A, dva pak oboustranné USB-C.

Finální design, cenu ani dostupnost klávesnice Launch neznáme. System76 na sociálních sítích zatím stále jen přiživuje tajuplnou kampaň.

via Fossbytes