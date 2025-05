Klávesnice budou tišší a odolnější. Nejznámější výrobce spínačů ukázal lákavé novinky

Německá společnost Cherry vyrábějící mechanické klávesnice a jejich spínače minulý týden na Computexu představila nové typy, které by se měly pod našimi prsty objevit ještě v tomto roce.

Hlavní novinky vycházejí z předloňského konceptu MX2A, jež používá diamantem broušenou patici, nový typ lubrikantu a upravenou pružinu, což má zpřesnit stisk, minimalizovat viklání, zjemnit chod a prodloužit životnost.

Na tomto základ vznikne nový typ spínače nazvaný MX Honey. Vůbec první tichý taktilní model, který údajně nebude rušit ani v tichých kancelářích, ale uživatelé na konečcích stále ucítí hmatatelný stisk. „Medové“ spínače dorazí již v červnu a slibují životnost 100 milionů zmáčknutí.

V červnu dorazí také MX Blossom, což má být nejlehčí lineární spínač vůbec. Má tedy podobné vlastnosti jako známý MX Red, ale ke stisku bude stačit menší síla (35 oproti 45 cN). Bude tak třeba vynaložit sílu odpovídající asi 35 gramům.

Poslední novinky této řady bude MX Falcon spadající mezi taktilní spínače. Je trochu lehčí a plytčí než MX Brown. Hlavním tahákem má být retro design s černo-béžovo-oranžovou kombinací barev.

Kromě klasických mechanických spínačů s pružinkou a kontakty mělo Cherry na Computexu také prototypy řady MK a IK, které ale zatím nemíří do komerční distribuce. Firma v nich ale vidí velkou naději. IK jsou analogové indukční spínače, kde nedochází k žádnému kontaktu, a tedy ani mechanickému opotřebení. Půjde na nich volitelně nastavit aktuační bod a mají velmi nízkou spotřebu, takže budou vhodné i do bezdrátových klávesnic. Podle Cherry spotřebují 50 % toho co magnetické spínače a jen 5 % těch prémiových, které stojí na Hallově efektu. Dostupné budou letos na podzim. MK pak budou běžnější magnetické spínače, ale bližší informace k nim německá společnost neposkytla.