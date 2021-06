Kingston jednu herní značku prodal, druhu teď zakládá. Místo HyperX přichází Fury

Jsou to jen tři měsíce, co Kingston prodal HyperX, od HP za to vyinkasoval 425 milionů dolarů. Ty se teď americké firmě budou hodit pro rozjezd nového brandu Fury. Ten už dříve používal jako název řady pamětí, teď půjde o samostatnou podznačku.

Včera Kingston uvedl první produkty nesoucí nový název. Jde o paměti řady Fury Renegade (superrychlé RAM), Fury Beast (rychlé RAM) a Fury Impact (notebookové SO-DIMM RAM). Na výběr budou ve standardech DDR3 a DDR4, v posledním čtvrtletí pak i DDR5. Renegade a Beast budou volitelně dostupné i s RGB světly.

Kromě nich dorazí také SSD a další flashové typy úložišť. Kingston zatím nenaznačil, že by pod jménem Fury uvedl také něco jiného. V dobách HyperX totiž měl i klávesnice, myši, podložky, mikrofony, sluchátka atd.