Kindle řeší hlavní stížnost. Listovat knihami půjde i bez sahání na displej, avšak jen u loňských modelů

Když v roce 2016 přišel Kindle Oasis s dotykovým displejem, Amazon u svých čteček e-knih začal postupně odstraňovat fyzická tlačítka také u jiných modelů. Dnes už u všech Kindlů stránkami listujete jen dotykem na okraj displeje. Mnoha uživatelům to vadí a je to třeba i důvod, proč si koupí alternativní čtečku, například nějaký PocketBook.

Amazon tlačítka vracet nehodlá, ale našel jeden kompromis. Na další stránku bude možné skočit poklepáním. Stačí kdekoliv na těle (rámeček, záda) dvakrát ťuknout, a virtuální list se otočí. Funkce nazvaná double tap to page turn je součástí nově distribuovaného firmwaru 5.18.1.

Dostupný je sice pro všechny čtečky vydané od roku 2018, ale funkce je dostupná jen u zlomku z nich. Těch, jež mají akcelerometr, který poklepání umí zachytit. A to se týká pouze loňského Paperwhitu 6 a Colorsoftu. Ostatní Kindly mají smůlu.

Gesto s poklepáním je ve výchozím nastavení aktivní, ale v nastavení Settings | Device Options se dá vypnout. Omezením je také to, že gestem je možné listovat jen dopředu, nikoliv vrátit se o stránku zpět. Kindle totiž nedokáže rozlišit, ze které strany na něj klepete. Teoreticky by ale klidně mohlo fungovat gesto s trojitým ťuknutím, to však Amazon neimplementoval.