KFC chystá vlastní počítač. Bude v něm ohřívat kuřata

Colonel Sanders dal světu křupavá kuřata v papírových kyblících. Pokud jste se těšili, až bude k dispozici počítač, který smažená křidélka udrží po celý den teplá, tak pro vás máme dobrou zprávu. KFC se spojilo s Cooler Masterem a modderem Timpelayem a tuto díru na trhu konečně zacelují. Firmy společně vytvořily KFConsole – herní minipočítač s tzv. chicken chamber.

Není to vtip, počítač s šuplíkem pro ohřev potravin skutečně vzniká, jakkoliv to působí bizarně. Odpadní teplo z PC se tady využije kreativně, byť to pro výrobce rozpálených komponent asi nebude moc dobrá reklama.

Základem KFConsole je platforma Intel NUC 9 Extreme, která počítá s až osmijádrovými procesory jako Core i9-9980HK. U něj bude neznámá GeForce RTX od Asusu. Jde o vyměnitelnou kartu kratšího formátu pro mini-ITX skříně, teoreticky tedy klidně RTX 2070. K dispozici může být až 64 GB paměti DDR4-2666. V KFConsole najdeme dvě 1TB SSD od Seagatu.

Cenu ani dostupnost KFConsole neznáme. Nakonec může jít jen o limitovanou edici určenou pro největší fanoušky. KFC má i vlastní esportovou divizi, takže jí svět herních počítačů není úplně cizí. Bližší podrobnosti budeme znát až v příštím roce.

via Tom's Hardware