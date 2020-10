Ke státu se budeme moci přihlašovat i pomocí bankovního účtu

Způsobů, jak se přihlásit k českému elektronickému státu, je celá řada, přičemž původní prostou kombinaci uživatelského jména a hesla (a ověřovací SMS) postupně doplnily nové eObčanky, MojeID od CZ.NIC a další partnerské autority.

Ověření nového účtu je složité, co kdybychom tedy použili ten bankovní?

Pro nové uživatele, kteří si chtějí vyzkoušet Portál občana a další služby státu vyžadující autentizaci, je ale klíčovou překážkou komplikované úvodní ověření vlastní identity. Stručně řečeno, sice si můžete během pár minut vytvořit login, nepřihlásíte se s ním ale do té doby, dokud si nezajdete třeba na poštu, kde ověříte, že toto přihlašovací jméno opravdu patří vám.



Toto nutné kolečko samozřejmě leckoho odradí, a tak stát přišel ještě s jednou možností – BankID. Bankovní účet má dnes drtivá většina z nás a už z principu je dostatečně ověřený na to, abychom se s ním mohli přihlašovat nejen do banky, ale i do státu.

ČSOB se akreditovala jako první

Aby to tak mohlo opravdu fungovat, banka se musí nejprve akreditovat, tedy stejně jako třeba CZ.NIC a další splnit všechny požadavky a implementovat vše potřebné. Jako první bance se to podařilo ČSOB, která tak brzy umožní přihlášení skrze vlastní uživatelský účet.

Velký krok k zásadnímu nárůstu uživatelů eGovernmentu. @vnitro udělilo 1. akreditaci v rámci projektu BankID❗

Klienti ČSOB tak přes přihlašovací údaje do internetového bankovnictví získají přístup k elektronickým službám státu. @gov_cz



Více zde ➡️ https://t.co/4ZDUFo0KwD pic.twitter.com/3LsJLiC1hS — Ministerstvo vnitra (@vnitro) October 22, 2020

Banky by mohly rozšířit řady uživatelů českého elektronického státu, to se ale v praxi odvíjí od toho, co tuzemský eGov skutečně nabízí. A byť se portfolio postupně zvyšuje, pro běžného smrtelníka to stále není dost. V ideálním stavu bychom totiž skrze Portál občana a systém Datových schránek měli provést téměř jakoukoliv úřední agendu.

Věřím, že v následujících měsících budou přibývat další banky. Díky zapojení bank dojde příští rok k zásadnímu nárůstu uživatelů elektronických služeb státu. To je skvělá zpráva, naše systémy jsou na tento nárůst připravené. Jan Hamáček, ministr vnitra

Stále to není možné a občas se cesty na přepážku nevyhneme. Je to problém zejména v současné krizi, kdy se omezují úřední hodiny a vytvářejí se fronty. Kdyby už eGov běžel na sto procent, nebylo by to vůbec potřeba, anebo jen ve velmi specifických situacích.

