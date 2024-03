Když vypnout a zapnout nestačí. Vybíráme nejlepší aplikace pro vzdálenou podporu

Nejlepší aplikaci pro provoz vzdálené plochy máte pravděpodobně nainstalovanou ve svém počítači s Windows. I přesto se ale můžete v mnoha případech obrátit na alternativy s širšími možnostmi ovládání.

Věty jako „Vyskočila tam nějaká tabulka, tak jsem to odkliknula“ nebo „Něco to udělalo a teď už to nejde“ zná pravděpodobně většina z čtenářů Computeru, kteří občas působí v roli technické podpory pro svoje blízké. Většinu problémů, které nejčastěji způsobuje japonská dvojice Samoseto a Onoseto je přitom nejjednodušší řešit nikoli zdlouhavým navigováním po telefonu, ale pomocí vzdálené plochy.

Neměnné stálice

Při hledání nejlepších aplikací pro vzdálené ovládání počítače jsme vyzkoušeli několik alternativ, jenže mnoho z nich je určených primárně pro firemní použití. To s sebou přináší jak robustní systémy, které jsou pro domácí účely až příliš komplexní, tak mnohdy výrazné zpoplatnění bez možnosti zkušební doby. Proto jsme všechny tyto platformy zavrhli a následně skončili u časem ověřené trojice, ke které jsme však objevili ještě vynikající bezplatnou alternativu v podobě open source nástroje Rustdesk.

Při několika testováních jsme si však potvrdili, že pro nejpohodlnější, a především nejrychlejší zprovoznění vzdálené plochy pro účely podpory bude nejvhodnější variantou zvolit nástroj vestavěný ve Windows – Rychlý pomocník. Pokud uživatel na druhé straně používá aktualizovaný systém Windows 10 nebo 11, s velkou pravděpodobností nebude muset nástroj instalovat. Vy se tak vyhnete dalšímu vysvětlování, kde lze instalační soubor najít a jak jeho použití nastavit.

Dlouhodobou stálicí mezi programy pro domácí používání vzdálené plochy je však TeamViewer, který rovněž v našem výběru nechybí. Jeho vývoj probíhá už od roku 2005 a za tu dobu jej tvůrci optimalizovali pro běh jak na méně výkonných počítačích, tak i v případě pomalejších datových připojení. Především je ale provozování TeamVieweru bezpečné – za celou dobu se neobjevil žádný závažnější incident, který by ohrozil kyberbezpečnost jeho uživatelů. TeamViewer pro přenos vzdálené plochy používá end-to-end šifrování, nevyžaduje žádný otevřený port a před samotným spojením dojde k několikanásobné verifikaci obou uživatelů.

Pozor na podvodníky

Při připojení ke vzdálené ploše je samozřejmě možné i dálkové ovládání, a tudíž i kompletní přístup ke všem datům či internetovému prohlížeči. Není proto divu, že tuto možnost využívají podvodníci, kteří v posledních několika málo letech lákají především na výhodné investice. Méně zkušené uživatele přemluví k instalaci některého z programů pro vzdálenou plochu a následně si vyžádají i přístup k internetovému bankovnictví, kde naoko nastavují vše potřebné k velmi výhodnému investování.

Primárním účelem však samozřejmě není zhodnocování peněz oběti, ale naopak převod prostředků na účty podvodníků. Pravidlo je tak naprosto jednoduché – ovládání pomocí vzdálené plochy na počítači povolte pouze tomu, komu důvěřujete, a především s dotyčným buďte ve spojení například po telefonu pro další ověření.