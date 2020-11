Když vypadne proud: Otestovali jsme levné domácí záložní zdroje UPS

Pokud máte notebook, nemusíte výpadky proudu nijak řešit, zato u stolního počítače už je situace jiná. UPS vám může nejen zachránit rozdělanou práci, ale také ochránit samotný počítač před událostmi v rozvodné síti.

UPS odjakživa sloužily buď k pokrytí krátkodobého výpadku proudu při práci na počítači, anebo alespoň k překlenutí doby, než si uložíte rozdělanou práci a počítač bezpečně vypnete. Čím méně stabilní elektrickou síť máte, tím větší dává pořízení UPS smysl. Nepostradatelné jsou samozřejmě ve zdravotnictví, u serverů, u telekomunikačních a jiných kritických služeb, tam se však jedná o jiné typy než v domácnostech a jsou na ně také kladeny úplně jiné nároky.

Otestovali jsme 8 UPS pro domácí použití v cenovém rozmezí od tisícikoruny do 2 200 Kč. Nyní se podělíme o nabyté zkušenosti a souhrnné výsledky v podobě tabulky a grafů, zítra zveřejníme podrobné výsledky a zhodnocení každého testovaného zdroje.

Hlavní kritéria výběru

Tím prvním, co byste měli při výběru domácí UPS vzít v úvahu, je běžná provozní a maximální spotřeba počítače s monitorem či jiných zařízení, která chcete pomocí UPS ochránit před výpadkem proudu. Obojí si můžete ověřit například pomocí klasického wattmetru. Běžná spotřeba, třeba počítače při kancelářské práci, je podstatná k tomu, abyste si udělali obrázek, jak dlouho dokáže UPS počítač po výpadku napájení udržovat. Zatímco ta maximální, plus alespoň 30 % rezerva, vám řekne, na jaký minimální výkon by měla být UPS stavěna.