Když vám šéf nechce koupit Zenbook... Recenze notebooku Asus ExpertBook B5.

Plusy 32 GB dále rozšiřitelné RAM

Biometrika i Smart karty Minusy Displej

Výkon 7 /10 Hodnocení

Dobře vím, že podnikové stroje mají svá specifika. Pokud vyžadujete konektor pro drátovou LAN kvůli vyšší bezpečnosti a podobně vám nestačí čtečka otisků či přihlašování obličejem a chcete i čtečku Smart karet, nabídka na trhu se citelně zmenší.



Asus ExpertBook B5 vypadá nenápadně, na víku ale snadno ulpívají otisky

Asus má pro tyto případy svou podnikovou řadu ExpertBook, jejíž nový model B5 nabízí právě tyto vlastnosti. Existuje v celé plejádě konfigurací, ale ta, kterou jsme dostali na test není zdaleka tou nejvyšší. Naopak ukazuje, že to, co by v noteboocích pro běžné zákazníky Asusu nejspíš neprošlo, v podnikovém nasazení se ztratí mezi zaměstnanci v dolních patrech korporátních struktur.

Asus ExpertBook B5 Intel Core i7-1355U ● Iris Xe ● 32 GB DDR5 ● 14" 1920×1200, IPS matný (jas 336 nits, dE 9,06) ● 1 TB (MTFDKBA1T0QFM-1BD1AABGB) ● 2× USB-C Thunderbolt, 2× USB 3.0, HDMI, audio, Gb LAN, čtečka Smart karet ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) ● 63 Wh ● Windows 11 Pro ● 31,3 × 22,6 × 1,9 cm ● 1,46 kg

Černé, matné, nenápadné

Podnikový stroj má být pokud možno co nejnudnější. Samozřejmě v dnešní době BYOD, kdy si lidé nosí do práce vlastní stroje, už nějakou tu rozmanitost v zasedačkách zahlédnete. Pokud má ale o výbavě zaměstnanců rozhodovat IT oddělení, logicky si vybere co nejpodobnější stroje s jednotným servisem a pokud možno zaměnitelnými vnitřnostmi. Právě toto IT oddělení pak bude chtít i LAN konektor, který notebook vždy identifikuje MAC adresou narozdíl od nějakých USB/RJ45 donglů. A bude trvat na Smart kartách, které se snadněji dají na dálku deaktivovat než prst či tvář zaměstnance.



Konzervativní klávesnici narušuje jen zvýraznění kláves 1–4 viditelné i v noci

Není tedy divu, že Asus ExpertBook B5 je od pohledu v podstatě tuctový notebook. Při bližším zkoumání vás potěší menší tloušťka a hmotnost pro 14" notebook, výdech chlazení vlevo místo obvyklého zahřívání displeje a třeba mechanická krytka kamery použitelné i pro přihlašování do systému. Robustní kovová konstrukce pak zajistí slušnou odolnost i u méně něžných zaměstnanců.



Kamera umí přihlašování a můžete ji zakrýt. Čtečka Smart karet patří k typické výbavě podnikových notebooků. 65W adaptér je stejný jako u ostatních notebooků Asus

Na podnikový stroj nezvykle působí zvýrazněné klávesy 1, 2, 3 a 4. Být to WASD, prohlásíte to obratem za herní notebook. Tady to působí trochu jak pěst na oko. Zvýraznění tu má důvod ve funkcích přes Fn – vypínání Bluetooth a WiFi, chytrý zoom na postavu před kamerou a přepínání režimů výkonu. Akce spouštěné v řadě F kláves jsou vytištěné přímo na klávesách, ty na číselných ale popisky nemají, protože je lze změnit, jen celá klávesa svým průhledným okrajem víc vyniká.



Funkce na vybraných klávesách si můžete změnit, vše další se ovládá v aplikaci MyAsus

Kvůli výdechu na levé se straně se tam vešel jen konektor drátové sítě a u přední strany najdete štěrbinu čtečky Smart karet. Všechny další konektory leží napravo. Audio, dva normální USB, dva USB-C Thunderbolt a HDMI, vešel se i sem tradiční otvor pro zámek a to přitom vše zabírá jen půlku strany.



Displej nadzdvihne klávesnici, lze je otevřít o 180°. Konektory odpovídají zaměření

Uvnitř se potom budou líbit dva sloty pro paměti s jedním volným. V podobně tenkých a malých noteboocích je to už dnes spíš výjimka, ale podniková sféra ještě rozšiřitelnou paměť udržuje při životě.

Displej z dávné historie

Už jsem tak za ty roky předpokládal, že u běžného středně drahého notebooku nemusíte řešit displej. Bude tam vždy dobrý a občas lepší. Bohužel v případě testované konfigurace B5404CVA-Q50183X v ceně přes třicet tisíc dostanete zcela tragický displej s barvami hluboko pod základním rozsahem sRGB. Asus to označuje jako 45% NTSC. Místo červené uvidíte sotva cihlovou, jindy živě zelený trávník bude vypadat jak do žluta vysušená pláň. Chápu, že pro podnikové procházení excelovými tabulkami a vyplňování formulářů v podnikovém systému asi nepotřebujete nějakou barevnou věrnost, ale základní displej v ExpertBooku B5 není hoden toho, co Asus ve svých noteboocích běžně nabízí. Ostatně i před půl rokem testovaný ExpertBook B9403CVA dostanete s OLED.



Komprimovaný barevný prostor a tak nepřesné barvy podobnému notebooku nesluší

Tento Expertbook existuje v mnoha různých konfiguracích i s lepšími nebo navíc dotykovými displeji. Testovaná konfigurace ale používá ten nejlevnější IPS panel z dolního konce nabídky. Displej přitom není zásadně tmavý, jeho maximálních 336 nitů je takový minimální slušný základ pro běžnou práci. Barevná nedostatečnost ale nejspíš zarazí i ty, kteří přitom jinak barvy nijak neřeší, a i obyčejný PowerPoint bude vypadat citelně jinak.

Konzervativní výkon

Oficiální stránka Asusu v případě tohoto notebooku slibuje i procesory Core Ultra aktuální generace. V té naší, ačkoli jde o nový notebook, je ještě 13. generace a navíc v úspornějším provedení. Intel Core i7-1355U dává zhruba poloviční výkon oproti současnému Intel Core Ultra 7 155H a má i slabší grafiku.

Úsporná verze procesoru by mohla bodovat delší výdrží, ale on ten nový Core Ultra umí také jet úsporně, takže výdrž Expertbooku je dobrá, ale nijak zásadně odlišná od toho, co dokážou notebooky s aktuálnějšími procesory.

Výkon tu tak jednoznačně cílí na kancelářskou práci. Na klávesnici sice máte klávesu Copilot, jak se u letošních notebooků sluší, ale reálně procesor neobsahuje NPU pro nějaké AI funkce. To platí až u novějších řad procesorů.

Na psaní textů, analýzu tabulek, ovládání webových aplikací a vyřizování mailů bude tento notebook určitě v pohodě stačit. Ale při náznaku vyšších požadavků na výkon by měl podnik pro daného zaměstnance zvolit raději lepší výbavu.



Uvnitř je bohatě dimenzované chlazení včetně volného slotu pro paměť,

i když je tam už 32 GB

Nicméně aspoň k něčemu je slabší procesor dobrý. Základní deska ExpertBooku B5 totiž počítá i s volitelnou grafikou RTX 2050, chlazení je tedy citelně naddimenzované nad to, co potřebuje úsporný procesor. Proto ani v trvalé zátěži není chlazení nějak zbytečně hlučné. Jinak grafika RTX 2050 tu moc smysl nedává, Intel Arc v novějších procesorech Intel Core Ultra ji porazí.

Naměřili jsme

Asus Expertbook B5 Asus Zenbook 14 OLED Surface Laptop 15 procesor Intel Core i7-1355U Intel Core Ultra 7 155H Core i7-1265U grafika Iris Xe Intel Arc Iris Xe paměť 32 GB DDR5 16 GB DDR5 16 GB DDR5 3DMark Speed Way - Night Raid 16 240 26 151 16 655 Sky Diver - Fire Strike 4 487 7 965 4 775 Time Spy 1 667 3 805 1 798 Port Royal - 1 569 Storage 1 820 1 558 PCMark 10 Celkem 5 789 6 520 5 457 Essentials 10 755 10 068 10 261 Productivity 7 104 8 538 6 910 Creation 6 890 8 751 6 222 Unigine Heaven Extreme [FPS] 22,1 39,7 24,3 Valley Extreme HD [FPS] 13,9 21,6 15,6 Další v-ray benchmark 8519/51 14159/77 Cinebench R20 3 367 5 664 3 445 Cinebench R23 8780/1801 12700/1482 8403/1440 Cinebench 2024 Multi 517 749 Cinebench 2024 single 110 103 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 5 076 4 810 3 333 sekv. zápis [MB/s] 3 635 3 438 1 638 4KB čtení [MB/s] 2 502 3 916 2 162 4KB zápis [MB/s] 2 873 2 778 1 630 Výdrž Film 11:49 17:07 10:40 Kancelář bez Wi-Fi 12:30 19:21 11:34

Vy si ho nekoupíte

Pokud hledáte notebook pro sebe, Expertbook se do vašeho užšího výběru nejspíš nedostane. Za danou cenu najdete v pohodě výkonnější stroje i s OLED displejem, se kterým budete mnohem spokojenější.

Asus ExpertBook B5 ale přesto dokáže dávat smysl. V rámci nějaké větší podnikové zakázky mu může víc klesnout cena a dokáže dobře splnit roli základního pracovního notebooku. Ne každý potřebuje na pracovním stroji stříhat video, editovat fotografie nebo rendrovat 3D grafiku. Kdo tak tento notebook dostane, nebude řešit, kolik bodů v jakém benchmarku získá. Bude to pro něj jen pracovní nástroj, kde se o všechny případné problémy stará někdo z IT oddělení. Potom spíš ocení, že notebook není extra těžký, vejde se téměř do každého zavazadla a prostě funguje.