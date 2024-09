Když to nejde vyhrožováním, půjde to měkkou silou. Čína si vylepšuje image na Západě herními hity a aplikacemi

Čínský prezident Si Ťin-pching podle mnoha průzkumů dlouhodobě patří k nejméně oblíbeným politikům světa. A také Čína si i kvůli chování během pandemie covidu často nevede nejlépe. Obrovská asijská ekonomika ale pracuje na tom, aby si v očích běžné světové veřejnosti polepšila. Alespoň té hráčské a technologicky zaměřené. Čínští vývojáři začali do světa posílat úspěšné videoherní hity, jež mohou posílit takzvanou měkkou sílu celé země a přimět svět k sympatiím bez použití politického nebo ekonomického nátlaku.

Když Jižní Korea před několika desítkami let po zničující válce začala jako jedna z nejchudších zemí na světě budovat novou ekonomiku, její lídři si kromě stanovení plánu na rozvoj průmyslu, vědy nebo polovodičů položili jednu otázku: čím to je, že jsou Spojené státy ve světě tak populární (samozřejmě jak jde a jak u koho)?

Debaty zintenzivnily na přelomu osmdesátých a devadesátých let, když se rozpadl Sovětský svaz a uvolnil své satelity včetně Česka. Jak popisuje kniha The Birth of Korean Cool, jihokorejští stratégové a politici se zabývali také otázkou, co socialistickou společnost táhlo k Západu. Samozřejmě došli k tomu, že občané chtěli více svobod. Ale Korejcům z průzkumu vyšla ještě jedna klíčová věc: Západ byl prostě cool a socialističtí občané chtěli to co lidé v Americe, Velké Británii nebo v Západním Německu.

Konkrétně filmy produkované v Hollywoodu, populární hudbu a MTV, módu a levisky, coca-colu, elektroniku a počítače, hry, rychlé kabriolety a tak dále. To všechno patří do ranku soft power, která dokáže pozitivně ovlivňovat mínění o dané zemi v zahraničí. Dopady má na kdeco – turismus, mezinárodní vztahy i ekonomickou výměnu.

A bubble tea znáte?

Jihokorejští vládci po tomto zjištění začali konat a rozjeli řadu aktivit, aby Korea měla také kulturní sílu. Výsledky dnes vidíme: Mladí lidé jsou fanoušky k-popu, seriály typu Hry o oliheň z Netflixu jsou globálními hity, Jižní Korea udává tempo v profesionálním hraní her (zejména v esportech) a podobně.

Vliv Koreje byl nejdřív silný hlavně v Asii, postupně se ale rozšířil také na Západ. Podobné je to s Japonskem, které sice už nevyváží walkmany jako dřív, stále ale používá měkkou sílu v podobě anime, mangy, j-popu, Pokémonů nebo PlayStationu a Nintenda. Ostatně asijskou invazi provozoven bubble tea lze v Česku vidět skoro na každém rohu.

A teď se o něco podobného snaží i Čína. Mladé herní studio Game Science sídlící v megapoli Šen-čen před pár dny vydalo hru Black Myth: Wukong inspirovanou tradičním čínským románem Cesta na Západ a postavou Opičího krále. Během několika dní se jí po světě prodalo přes 10 milionů kopií (60 eur či dolarů za kus) a patří k nejhranějším na Steamu, největším digitálním obchodě s PC hrami na světě. Zaujala mimo jiné špičkovým grafickým zpracováním. Atakovat zřejmě bude ještě vyšší čísla.