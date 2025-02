Když Signal spárujete s počítačem, konečně se tam přesunou i dřívější zprávy z mobilu

Chatovací aplikace Signal si tak moc zakládá na soukromí, až to někdy není moc příjemné. Doteď není možné přenést zprávy z jedné mobilní platformy na druhou, takže při změně mobilu začnete s čistým štítem. Totéž vás ale čeká, jakmile spárujete mobil s iPadem nebo desktopovou aplikací, ani tam se historie zpráv nepřesune.

Obojí se však časem změní. Vývojáři Signalu již brzy uvedou betaverze nových aplikací, které umožní spárovat mobily s tabletem či desktopem tak, že se tam přesune i historie zpráv a odeslané přílohy. Nepůjde však o kompletní historii, jen komunikaci za posledních 45 dní.

Signal už volitelně přesune 45denní historii zpráv do iPad nebo desktopové aplikace

Signal používá end-to-end šifrování, takže veškeré zprávy uchovává pouze na primárním mobilu. Výjimku mají přílohy (fotky, videa či jiné soubory), které Signal v šifrované podobě po dobu 45 dní ukládá i na svých serverech, aby tím usnadnil a urychlil synchronizaci u již spárovaných zařízení, případně aby se zpráva doručila, i když odesílatel i příjemce nejsou v jednu chvíli oba online.

Této skutečnosti Signal využije i k tomu přesunu zpráv na nově spárovaný iPad nebo aplikaci pro Windows, macOS či Linux. Na primárním mobilu se vytvoří šifrovaný balíček s náhodně vygenerovaným jednorázově použitelným klíčem, který bude obsahovat všechny zprávy staré maximálně 45 dní s odkazy na ony přílohy, které již na serveru jsou. Jakmile k mobilu připojíte nové sekundární zařízení, balíček se tam stáhne, a ze serveru odstraní. Ani v tomto případě nemá Signal ani jeho zaměstnanci přístup k obsahu zpráv, důvěra zůstane neporušena.

Synchronizace zpráv běží přes cloud, ale s end-to-end šifrováním

Tyto šifrované balíčky chce Signal v budoucnu použít k přesunu mezi zařízeními, takže by konečně bylo možné přenést (byť jen na 45 dní omezenou) historii mezi Androidem a iOS. Tvůrci mluví také o prodloužení historie na více než 45 dní, avšak zároveň upozorňují na to, že uživatelé nemají čekat neomezený interval, protože by to znamenalo nesmyslně vysoké nároky na přenosovou a úložnou kapacitu jeho sítě.