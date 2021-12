Když si Lego Mindstorms hraje na číšníka. Pusťte si dnešní finále české Robosoutěže

Fakulta elektrotechnická ČVUT pořádá už 13. ročník Robosoutěže pro studenty středních a vysokých škol, a právě dnes jde do finále. Přímý přenos ze Zengerovy posluchárny FEL ČVUT v Praze na Karlově náměstí začíná v pátek 17. prosince 2021 ve 12:00, stream najdete přímo pod tímto odstavcem.

Listopadovými koly prošlo 106 týmů, ve finále změří síly 37 nejlepších. Finále bude mít dvě části. V první z nich odjedou všichni roboti tři jízdy herní dráhou. Ze součtu bodů všech jízd potom vzejde 16 nejlepších, kteří se spolu utkají vyřazovacím způsobem. Vyhlášení vítězů soutěžní kategorie Design robota se uskuteční o přestávce před vyřazovacími boji.



Zajímavý bude i doprovodný program studentů Kybernetiky a robotiky – kromě humanoidního legorobota Ludvíka vystoupí i robotický pianista.

Cílem soutěžících je splnit zadaný úkol s pomocí stavebnice Lego Mindstorms. letošní ročník dostal název ROBO číšník a hlavní roli v něm hraje rovnováha – robot musí autonomně projet rovnou dráhu s proměnlivým sklonem, ovšem bez vodící čáry. Přitom musí na své plošině udržet vozíček. Bodují se překonané překážky, a to jak s vozíkem (dva body), tak bez něj (bod). V případě, že by oba soupeři dojeli do cíle s vozíkem, rozhoduje o čas.

„Při vymýšlení úlohy jsme se nechali inspirovat číšníkem, který nese hostům tác a musí jej vyvažovat. Soutěžní týmy nás překvapily, protože se jim podařilo vymyslet vskutku originální konstrukční řešení, ne pouze kyvadlo, o němž jsme při návrhu uvažovali my. I proto jsme se letos opět rozhodli zařadit do soutěže vedlejší kategorii, která hodnotí design robota, respektive originálnost řešení, a to jak po hardwarové, tak softwarové stránce,“ říká organizátor soutěže Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky FEL ČVUT.

Další informace najdete na robosoutez.fel.cvut.cz