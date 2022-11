Když se snoubí věda a umění. Louis Daguerre, muž, který se z malíře stal prvním fotografem

Vynález fotografie si nárokovalo mnoho vědců. Světově nejznámějším z nich je nejspíš francouzský vědec a malíř Louis Daguerre. 18. listopadu uplyne od jeho narození 235 let.

Louis Jacques Mandé Daguerre se narodil v roce 1787 v městečku Cormeilles-en-Parisis a jeho rodina se poté přestěhovala do Orléansu. Rodiče sice nebyli bohatí, ale rozpoznali už během synova mládí jeho umělecké nadání a umožnili mu odjet do Paříže a studovat u malíře panoramat Pierra Prévosta. Panoramata nebyla, jak by se mohlo zdát, doménou krajinářů, ale jednalo se o rozsáhlá plátna určená pro divadla, kde sloužila jako kulisy.

Na jaře 1821 Daguerre ve spolupráci s Charlesem Boutonem vytvořil takzvané divadelní dioráma. Bouton byl zkušenější malíř, ale nakonec z projektu odstoupil, takže za něj Daguerre převzal výhradní odpovědnost. Dioráma se vystavovala v kruhové místnosti o průměru dvanácti metrů, do které se vešlo až 350 lidí. Místnost se otáčela a představovala obrovské průsvitné plátno namalované z obou stran.

Při prezentaci se používalo speciální osvětlení, díky němuž mohlo být plátno průhledné, nebo neprůhledné. Byly přidány další panely, které vytvářely tabule s efekty, jež mohly zahrnovat hustou mlhu, jasné slunce a další podmínky. Každé představení trvalo přibližně čtvrt hodiny. Poté se jeviště otáčelo, aby bylo možné předvést druhou, zcela odlišnou show.