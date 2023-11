Když se OpenAI hádá, Anthropic se směje. Jeho Claude 2.1 umí pracovat až s 200 tisíci tokeny

Anthropic před dvěma lety založili lidé, kteří odešli z OpenAI. Provozují konkurenční službu Claude.ai – konverzační LLM chatbot, který v lecčem překonává i mnohem známější službu ChatGPT.

V době, kdy to v OpenAI vře kvůli odvolání Sama Altmana z vedení, Anthropic představuje Claude 2.1. Vylepšený chatbot nyní dokáže pracovat s kontextovým oknem o velikosti až 200 tisíc tokenů. To je dvakrát více než doposud a v oblasti veřejně použitelných AI rekordní kapacita. Model GPT-4 Turbo, který OpenAI představil před několika týdny, kapacitu velmi navýšil, ale i tak zvládne „jen“ 128 tisíc tokenů.

Současná kapacita Claude.ai odpovídá přibližně 150 tisícům znaků, nebo 500stránkovému dokumentu. Jak to ale už u tokenů bývá, velmi záleží na použitém jazyku. Čeština je kapacitně náročnější než angličtina.

Claude.ai není dostupný ze zemí Evropské unie. Dříve stačilo k registraci připojení přes VPN, dnes služba vyžaduje i zahraniční telefonní číslo, přes které registraci ověří.

Pro konverzační a jazykové úlohy v češtině je Claude často lepší než ChatGPT, nebo srovnatelný. Dlouho bylo výhodou možnost nahrát dokument, nad jehož obsahem se potom s AI dalo bavit. Nyní to umožňuje i ChatGPT.

Claude se na webu dá chvíli používat zdarma, než narazíte na limit, po kterém je potřeba počkat, nebo zaplatit. Služba stojí 20 dolarů za měsíc jako konkurence od OpenAI. Nová zvýšená kapacita je vyhrazená pouze platícím uživatelům. K dispozici je také přístup přes API.



Claude, pozdrav naše čtenáře

Za povšimnutí stojí test, který nad Claude provedl Greg Kamradt. Zjišťoval, jestli se nějak liší, když AI pracuje s kratším nebo delším dokumentem. Jestli pracuje s fakty bez ohledu na délku vstupu.

Rozhodně nepracuje, je to podobné jako u ChatGPT. Čím méně obsahu chatbotu poskytnete, tím jsou jeho odpovědi přesnější. U Claude se už u hranice 30 tisíc tokenů začaly objevovat problémy s přesností a zhruba od hranice 90 tisíc tokenů začala nepřesnost silně růst. S tímto zjištěním je proto vhodné při komunikaci s textovými AI počítat a pokud to je možné, vkládané informace co nejvíc redukovat.