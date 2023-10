Když se chystáte přetaktovat. Test vodního procesorového chladiče Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB

Vodní chladič MasterLiquid 360L Core ARGB má nejen skvělý výkon, ale zaujme i ARGB osvětlením na ventilátorech i pumpě.

Plusy ARGB podsvícení

Dobrý výkon Minusy Mírně hlučnější 7,4 Hodnocení

Pro přetaktování procesoru jsou lepší AiO vodní chladiče, protože poskytují vyšší maximální výkon při odvodu tepla. Univerzální volbu jsou chladiče s 360mm pasivy, neboť je možné umístit je do většiny počítačových skříní a často i do horní a přední pozice. Cooler Master a jejich model MasterLiquid 360L Core ARGB představují optimální a cenově dostupnou volbu přesně pro tyto případy.

Pomocníci v balení

Instalace je běžné náročnosti vyjma jednoho složitějšího detailu. Nasouvání svorky pod pumpu pro připevnění k základní desce je komplikovanější. Samotná svorka se nasouvá seshora, ovšem připevňuje se čtyřmi šrouby zezdola. S faktem, že svorka nezacvakne, je její umístění do pozice a přišroubování prvního šroubku zbytečně náročný úkol, vyžadující preciznost a trpělivost. Jinými slovy – dalo by se to vymyslet lépe.



AiO vodní procesorový chladič Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB

Další proces montáže je již standardní, velmi potěšily rozbočovače v balení. Napájení samotných ventilátorů můžete svést do jediného kabelu, který se následně připojí do jednoho konektoru na základní desce. Obdobně to platí i pro ARGB, u něhož kromě ventilátorů chcete připojit i pumpu, takže svede čtyři konektory do jednoho. Pochopitelně napájení pumpy musíte dát do samostatného konektoru, protože to by mělo běžet vždy naplno.