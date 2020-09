Když při focení prší, tak na snímcích prostě vyměníte oblohu za hezčí, slibuje Adobe Photoshop

„Ať sousedé závidí a přátelé žasnou!“ – tato myšlenka vás může napadnout, až vyzkoušíte novinku v grafickém editoru Adobe Photoshop nazvanou Sky Replacement. Jak lze odhadnout z názvu, nástroj umožní snadnou výměnu fádní oblohy za dramatičtější pozadí.

Novinka má pochopitelně fungovat jen na fotkách pořízených venku, na kterých je zachycená obloha. Nástroj „Nahrazení oblohy“ umožní výběr oblohy z rozsáhlého katalogu (do kterého lze přidávat vlastní obrázky), v němž nechybí více či méně kýčovité východy a západy slunce, blankytně modré nebe či různé typy mraků.

Hezčí obloha na fotkách

Samotné provedení je prosté: stačí otevřít fotku a vyvolat nástroj Sky Replacement. Po výběru oblohy se výsledek okamžitě promítne v živém náhledu. Ač to na pohled působí velmi jednoduše, na pozadí běží složité algoritmy postavené na strojovém učení, které určují, jaká část fotky se bude nahrazovat zvoleným pozadím.

Umělá inteligence také automaticky upraví teplotu barev objektů na obrázku. Pokud si například zvolíte oblohu se zapadajícím sluncem, AI přidá teplé, zlaté odstíny. Jestliže vyberete nebe, odpovídající letnímu poledni, upraví jas, kontrast a stíny tak, aby odpovídaly této volbě.

Uživatel pak může nastavit další parametry, jako je jas, intenzita či teplota barev. Nakonec dostane na výběr, zda chce odeslat výsledek do nové vrstvy, ponechat úpravy v původní vrstvě nebo použít úpravy jako masku.

Adobe Sensei

Adobe na tuto operaci používá svou umělou inteligenci Adobe Sensei, kterou na milionech fotek naučil rozpoznávat objekty. Vyškolená AI je pak schopná rozlišovat, kde se nachází nebe, a které části snímků mají zůstat nedotčené.

Nahrazení oblohy najde uplatnění především tam, kde je původní nebe nevýrazné, šedé, nebo prostě nezajímavé. Je pochopitelné, že názory na tuto funkci rozdělí uživatele Photoshopu na dva nesmiřitelné tábory – zatímco jedni budou nadšeni tím, jak snadno vykouzlí z nudné fotky obrázek s atmosférou, druhým bude vadit, že výsledek neodpovídá skutečnosti.

Funkce Sky Replacement by měla být k dispozici do konce tohoto roku v rámci grafického editoru Adobe Photoshop CC (Creative Cloud). Tato a další novinky budou podrobně představeny během virtuální konference Adobe MAX Creativity Conference, která se bude konat od 20. do 22. října.