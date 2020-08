Když ne Nvidia, tak Samsung a další. Arm by si mohlo rozdělit více společností

Spekulace o budoucnosti Armu neutichají. Podle listu Korea Times se na seznam zájemců zařadil také Samsung. Podle anonymních zdrojů prý ale nechce koupit celou společnost (jako Nvidia), jen minoritní podíl mezi třemi až pěti procenty. Tím by posunul partnerství s Armem na novou úroveň a mohl by platit nižší licenční poplatky za návrhy procesorů či instrukčních sad.

Insideři Korea Times mluví o tom, že by si Arm mohlo rozdělit konsorcium více společností, přičemž Samsung zmiňují jako jednoho z potenciálních členů. Další zájemce neznáme. Teoreticky by mohlo jít o další výrobce závislé na intelektuálním vlastnictví Armu, tedy AMD, Apple, Broadcom, HiSilicon (Huawei), MediaTek, Nvidia, Qualcomm, STMicroelectronics a další.

Když se před měsícem začalo poprvé mluvit o možném prodeji Armu, padly tři varianty, jak by japonský Softbank mohl svou 32miliardovou investici zhodnotit. Prodal by celou firmu, jen její část, případně by Arm prostřednictvím veřejné emise akcií poslal na burzu. Zatím nelze vyloučit žádnou z možností.

Korea Times mimochodem dává do souvislostí i dřívější strategickou investici Samsungu. Ten v roce 2012 koupil 3% podíl v nizozemské společnosti ASML Holdings, přednímu výrobci litografických systémů. Dodnes je jedinou společností vyrábějící vybavení pro EUV výrobu čipů a třetinu příjmů má právě od polovodičových fabrik Samsungu.

