Když máte rádi klasiku. Stardock vrátí nabídku Start ve Windows 11 do časů Windows 7

Stardock vyvíjí řadu utilit, které mění vzhled a funkce Windows. Často přidávají vychytávky, které Microsoft zkoušel a opustil, či nikdy do Windows nepřidal. Nyní se rozhodli zvrátit nový vzhled nabídky Start a tak i v Jedenáctkách můžete mít nabídku, která jakoby z oka vypadla té z Windows 7.

Windows 11 po delší době, kdy operační systém od Microsoftu vypadal téměř stejně, přicházejí s velkými změnami. Bylo tak jen otázkou času, kdy se toho chytí vývojáři a přijdou s řešením, jak navrátit staré pořádky. Stardock společně se Start11 nabídne pro Windows 10 i 11 starou nabídku tak, jak ji mnozí znají ze Sedmiček.



Pro srovnání – vlevo je nová podoba nabídky od Microsoftu, vpravo ta od Stardocku

V pravé části tak najdete seznam aplikací, nalevo pak odkazy do složek či nastavení počítače. Vše lze přitom nastavit co do vzhledu a rozložení mnohem více, nežli výchozí nabídku ve Windows. Pokud vám tedy po upgradu nebude novinka vyhovovat, nemusíte zoufat.

Start11 je aktuálně v beta verzi, cenovka je stanovena na 138 korun. Jestliže máte předchozí Start8 či Start10, měly by být k dispozici možnosti upgradu. Nechybí ani výhodné balíčky s dalšími produkty Stardocku, které nabízí úpravy plochy či dokonce celého vzhledu Windows.