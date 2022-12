Když je umělá inteligence krátká. Karlova univerzita vytvořila překladač s lidskou silou pro náročné situace

Překladače využívající hloubkové neuronové sítě jsou sice už velmi pokročilé, stále ale nejsou naprosto dokonalé. Nehodí se také pro použití ve všech situacích. Někdy je ještě stále třeba, aby na překlad dohlížel člověk a právě s tím počítá nová aplikace od Univerzity Karlovy. O překlady se v ní nestarají počítače, ale lidé.

Aplikace se jmenuje TAP2U a stojí za ní dceřiná společnost nejstarší české univerzity, Charles University Innovations Prague ve spolupráci s dobrovolníky ze slovenské Ubľy. Jak podotýkají autoři, cílem bylo vytvořit technologickou překladatelskou platformu, která pomůže ve chvílích, kdy strojové překlady nestačí.

Těmito chvílemi jsou myšleny například situace, kdy úřady musejí začít náhle komunikovat v jiném jazyce a nemají zrovna po ruce tlumočníka. Přesně k těmto případům docházelo na začátku války na Ukrajině, kdy do Česka a Slovenska přišlo velké množství uprchlíků a úřednici museli předávat velké množství informační. Ne vždy se jim to dařilo tak, jak by chtěli.

Právě tehdy pedagoga a studenta filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiřího Dejla, který na hranicích uprchlíkům pomáhal, napadlo vytvořit technické řešení, na které by se nejen úřady mohly obracet. A u kterého bude větší jistota, že překlady budou správné, než u veřejně dostupných online překladačů, protože jak si všiml, při hledání například lékařské péče strojové překlady nestačily. Myšlenku představil rektorce univerzity Mileně Králíčkové, která ji podpořila a posléze se do realizace zapojila organizace Charles University Innovations Prague.

Tolik jazyků, kolik překladatelů

Vznikla tak aplikace TAP2U, která funguje na bázi komunity – o překlady se zde starají spolupracující fyzičtí překladatelé a výsledné texty kontrolují další reálné osoby. Stačí zadat požadavek a lidé na druhé straně jej zpracují. Autoři počítají s tím, že kromě úřadů platformu budou využívat různé humanitární organizace, placené služby jsou ale plánované i pro jednotlivce a komerční firmy. Aplikaci TAP2U využila již například Policie ČR.

Překladatelé, kteří do projektu zapojí, to zatím dělají dobrovolně, za své služby dostávají bodové hodnocení (a dobrý pocit, že pomáhají). Časem by ale aplikace měla sloužit i jako prostředek pro přivýdělek, podle vývoje komerční poptávky. Spolupráce není vázána na Česko, naopak se počítá, že uživatelé i spolupracovníci budou mezinárodní.

„Nyní jsme ve fázi, kdy pomocí jednotlivých výzev, například ‚Přeložme českou gastronomii', nabíráme do aplikace překládající a rozšiřujeme jazykové portfolio aplikace. Dalším krokem bude přímé propojení poptávajícího a překládajícího pomocí audio či video hovoru, to znamená, že každý s chytrým telefonem, bude mít díky aplikaci k dispozici živého tlumočníka doslova na jedno ťuknutí prstem – proto také název TAP 2 (to) YOU,” nastiňuje spoluzakladatel projektu Jaroslav Vavřina, jaké jsou plány do budoucna.

Specifické na TAP2U také je, že nemá oficiální seznam jazyků, které podporuje. Autoři ji vytvořili jen v češtině a angličtině a pak nechali komunitu, do jakých jazyků ji sama přeloží. V tuto chvíli tak existuje v deseti jazycích včetně například hebrejštiny a mandarínštiny.

