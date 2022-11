Když cloud nevyhovuje. Vyzkoušeli jsme čtyři nejlepší bezplatné správce fotografií pro PC

Ačkoli je dnes drtivá většina fotek pořízena telefonem, mnozí z nás jistě vlastníme rozsáhlou knihovnu snímků z doby digitálů. A nejeden čtenář Computeru ještě zrcadlovkou nebo kompaktem pořád fotí a svoje fotky ukládá nikoli do cloudu, ale hezky postaru na lokální úložiště. A pro takové případy se budou hodit desktopové aplikace pro správu fotek.

Správa i úpravy

Požadavky na takovou aplikaci jsou jasné – co možná nejpřehlednější zobrazení celé knihovny, široké schopnosti třídění fotek, jednoduché možnosti pro jejich prohlížení a také editor s alespoň základními funkcemi pro úpravy snímků – a to jak individuál­ně, tak v rámci hromadných úprav. V ideálním případě by se také mělo jednat o lokalizovanou aplikaci – ve fotografickém prostředí se přece jen lze setkat s mnoha odbornějšími výrazy, které v angličtině nemusí pochopit každý.

Při správě je vhodné, aby bylo možné vytvářet vlastní virtuální alba, která umožňují snímky třídit rozdílně, než jsou fyzicky uloženy na pevném disku. Vhodným doplňkem je možnost k jednotlivým fotkám doplňovat i štítky (tagy) nebo je alespoň zařazovat do předdefinovaných kategorií. Všechny tyto možnosti společně s parametry, jako je datum pořízení, velikost souboru a dalších metadat, by měly být zařazeny do pokročilého vyhledávání. To je při procházení velkých knihoven velmi užitečnou funkcí a správu větší fotogalerie si bez něj nedovedeme představit.