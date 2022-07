Kdybyste si chtěli číst pod hladinou. Nebo ve vaně. PocketBook začíná prodávat odolnou čtečku Era

Na český trh dorazil vlajkový model společnosti PocketBook, čtečka elektronických knih PocketBook Era. Prodávat se bude ve dvou verzích, které se liší barvou a pamětí:

stříbrná Stardust Silver s kapacitou 16 GB startuje na 4 999 Kč

měděná Sunset Copper s kapacitou 64 GB stojí 5 999 Kč

Hlavními trumfy jsou 7" displej E Ink Carta 1200 s vylepšenou ochranu proti poškrábání a odolnost proti vodě podle stupně krytí IPX8. To teoreticky znamená, že přežije 60 minut ve sladké vodě v hloubce do 2 metrů. Málo kdo ale bude číst pod hladinou, v praxi tedy jde spíše o to, že si bez obav můžete vzít do vany, na koupaliště a nebude jí vadit ani když cestou domů zmoknete.

Era zvládá také audio. Má reproduktor a Bluetooth na připojení sluchátek, takže si můžete nechat přečíst e-book, nebo rovnou pustit profesionálně namluvenou audioknihu. Co se týče způsobů, jak dostat do čtečky obsah, byl PocketBook vždy velmi otevřený, výčet podporovaných formátů, služeb a aplikací najdete ve specifikacích na konci článku.

Voděodolnost není u čteček běžná vlastnost. Umí ji i konkurence, u PocketBooku jde o modely Touch HD3 (nižší stupeň krytí IPX7), InkPad 3 Pro, starší Aqua 2 a právě nová Era, které mají vyšší krytí IPX8.

Díky bočním ovládacím tlačítkům a automatickému otáčení obrazovky lze číst s displejem na šířku i na výšku, přitom je jedno, jestli jste pravák nebo levák. Vestavěný magnetický systém je připravený na značkové pouzdro, které chrání displej a zajišťuje jisté držení.

Specifikace