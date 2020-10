Kdyby se něco stalo… Připravte už teď svůj digitální odkaz, pomůžete rodině

Na Twitteru vzbudil zájem můj dokument se shrnutím důležitých informací, o kterých by moje rodina měla vědět v případě, kdyby si musela poradit sama. Jsou v něm popsané věci a postupy, které běžně zařizuji, a ostatní o nich moc neví. Bylo by pak složité navázat, kdybych u těchto procesů chyběl. Kdyby se mi něco stalo.

Co to má společného se Živě? Téměř celý dokument vlastně týká digitálních, nefyzických věcí. Služeb a postupů, ke kterým se využívá internet nebo počítač, kde je nutné znát hesla.

Digitální vdovy Kdysi jsem zahlédl přiléhavý termín digital widow – digitální vdova. Tato situace se nejvíc asi týká žen, které přijdou o partnera a současně tím o přístupy ke službám a produktům, které doposud spravoval. Nedostanou se potom k penězům, k různým službám, nenakonfigurují kotel, v případě chytré domácnosti třeba neotevřou vrata od garáže.

S firmami i úřady už dlouhé roky nekomunikuji jinak než elektronicky. Jasně, s výjimkami. Když přijde nějaký papír, který se může v budoucnu hodit, tak i ten naskenuji a vyhodím.

Je to velmi praktické, ale jen když víte, kde co je a jak co funguje. A naopak téměř neřešitelný problém pro ty, kteří to nevědí. Kteří neznají zdroje, adresy a hesla.

Cílem mého dokumentu je tohle všechno rodině prozradit, kdyby tyto věci potřebovala dělat beze mě.

Téma na Twitteru vzbudilo zájem a lidé se hlásili o podrobnosti. Tento text proto píšu jako inspiraci. Současně věřím, že z diskuze zjistím, jak svůj systém dál vylepšit.

Sdílený dokument a tajná obálka

Technicky nejde o žádnou vědu. Aktuálně osmistránkový dokument jsem napsal ve Wordu. Kvůli možnosti aktualizace ho mám uložený na Dropboxu a nasdílený.

Popisuji sice hodně konkrétních věcí, ale v dokumentu není nic extrémně tajného. Že máme účty v těchto bankách, tyto smlouvy na energie, na Coinbase je pár litecoinů, kontakt na HR v práci… případný, málo pravděpodobný únik by mě nezničil. Poměr bezpečnosti a jednoduchého přístupu mi přijde vyvážený.

Soubor ještě občas pošlu rodině e-mailem, aby ho našli na více místech. I tam ale bude pokaždé odkaz na Dropbox s aktuální verzí. Asi to i někdy vytisknu…



Toto je osnova mého dokumentu. Není definitivní, stále mě každou chvíli napadá, co ještě přidat, co napsat trochu jinak

Nasdílený dokument je ale jen jedna část. Vedle toho existuje velmi důležitá zalepená obálka s těmito údaji:

Přístup do mého počítače

Přístup do mobilních zařízení

Heslo do 1Passwordu

Zejména poslední položka je zásadní. Do správce hesel si totiž neukládám jen přístupy, ale i nejrůznější další údaje a informace. Přes 1Password se moje rodina dostane úplně kamkoli. Celý dokument s návodem se vlastně točí kolem toho, kde přesně ve správci hesel nebo na disku počítače najít to důležité.

Obálku je vhodné dobře ukrýt; ale zase tak, aby si příslušné osoby vzpomněly, kde je. Hodí se domácí trezor, na vyšší úrovni bezpečnostní schránka v bance, snad i úschova u advokáta.

Tady vím, že ještě mám bezpečnostní rezervy a přemýšlím o vylepšení. Ale na druhou stranu to nechci komplikovat a potřebuji mít také přístup k aktualizaci těchto základních hesel.

Co je uvnitř

Celý dokument tady neukážu veřejně. Asi by se nic nestalo, kdyby někdo hacknul Dropbox, mám tady ale přece jen hodně osobních údajů, abych je sdílel se světem. Pro inspiraci prozradím strukturu a co mám osobně v jednotlivých sekcích.

Bankovní a jiné finanční služby: Kde všude jsou peníze a jak se k nim dostat. Jaké máme bankovní účty, čím jsou specifické, co s nimi ideálně dál udělat. Jak se chovat ke spořicím účtům, co s penzijním a životním pojištěním. Že nějaké peníze jsou na Mintosu a jak je dostat na účet, něco ve státních dluhopisech, co s akciemi a kryptoměnami.

Nepíšu podrobný manuál. Ke každému bodu mám jen pár vět nebo krátký odstavec. Je mi jasné, že s některými věcmi si asi rodina neporadí, ale když někoho znalého požádají o pomoc, s tímto základem si vystačí.

Nemovitosti, energie a služby: Elektřina, voda, plyn, internet, pronájem, pojištění… všechno, co souvisí s domem, bytem a jinými nemovitostmi. Na koho jsou napsané smlouvy, jaké mají parametry, jak se k nim chovat. A kde je s dalšími informacemi najít na disku počítače.

Telefony: Jednotlivá telefonní čísla a podrobnosti ke smlouvám, službám. Ale také třeba tip, že by se hodilo převést služební číslo, které používám dvacet let, protože je na něj navázaná i řada soukromých věcí typu dvoufaktorového potvrzování.

Placené služby: Dropbox, Microsoft Office, Spotify, Netflix, internetové domény… služby, za které se pravidelně platí a má to smysl. U většiny předplatných jinak hned na začátku zakazuji automatickou obnovu a v dalším období platbu znovu nastavuji ručně. Kromě toho, že nezapomenu nic zrušit, to občas přinese i zajímavou slevu.

Pravidelné platby: Výčet nastavených opakovaných plateb, které se posílají z bankovních účtů. Upozornění na ty, které se mají zrušit.

Věci k autu: Registrace, pojištění.

Ostatní věci: Všechno další, co mě napadlo a nezasloužilo si svoji samostatnou sekci. Většinou odrážky, kde co najít na disku počítače a kde jsou další důležité informace ve 1Passwordu.

Pracovní věci: Mám zde kontakt na personální oddělení a na kolegu v týmu. Co předat, jaké přístupy, co udělat. Z firemního systému jsem zkopíroval přehled svěřeného majetku a přidal pár poznámek, kde tyto věci najít.

Užitečná zpráva ze záhrobí

Na Twitteru se objevila skvělá reakce. Endrju má na domácím serveru službu, která se mu pravidelně připomíná, aby jí potvrdil, že je v pořádku. Dorazí mu e-mail s odkazem, do určité doby na něj musí kliknout a zadat heslo. Poté se služba zase na čtrnáct dnů uspí.

Kdyby heslo nezadal, služba rodině odešle připravený e-mail se všemi přístupy a třeba s podobným dokumentem, jaký jsem připravil.

Mám pár let, takovou mikroslužbu na domácím serveru, že každých 14 dní mě vyzve abych potvrdil, že je vše ok, pokud do 3 dní nezareaguji, tak se manželce a dětem pošle e-mail se všemi přístupy a postupy co a jak. Pokud jedu na delší dobu na dovču, mohu to odložit dopředně. — Endrju from Ostrava (@Endrju) October 27, 2020

Tento systém předá důležité informace v okamžiku, kdy jsou skutečně potřeba. Kdy není ve stresu nutné vzpomínat, kde je obálka s hesly a kde samotný návod.

Věděl by někdo, jak tento systém postavit s využitím NAS Synology?

Usnadněte jim to

Jestli jste jednou z hlav rodiny a máte v ní informace, které by potom ostatním mohly chybět, napište jim je. Možná si říkáte, že je ještě dost času, tady jde ale bohužel o situace, které jsou často rychlé a mohou nastat kdykoli, bez ohledu na věk. Stačí cizí nepozorný řidič, uklouznutí, kořen na lesní cestě, když se jedete projet na kole…

Připravit podobný dokument je velice jednoduché a potom může opravdu hodně pomoci. Nezapomeňte si ho také občas pročíst a aktualizovat.

Co byste v mém systému udělali jinak?