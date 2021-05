Kdyby před 2000 lety měli Google Mapy: Orbis vypočítá, jak dlouho trvaly cesty v Římské říši

Už od starověku se říká, že všechny cesty vedou do Říma. Jenže jak rychle se na nich šlo dopravit do jiných končin? Na to odpoví mapa Orbis vyvinutá na Stanfordově univerzitě.

Připomíná Google Mapy, ale na navigaci se dívá optikou tehdejší infrastruktury a „techniky“. Tvůrci stovky hodin zpracovávali informace o silniční i vodní síti, důležitých lokalitách i cenách. Výsledkem je mapa pokrývající asi 10 milionů čtverečních kilometrů, na které je zakresleno přes 600 sídel a dopravních uzlů, 85 tisíc kilometrů silnic a 28 tisíc kilometrů řek a kanálů.

Při výpočtu trasy si zvolíte místa (odkud, kam), roční období, prioritu ceny/rychlosti/vzdálenosti, dopravní prostředek a typy cest (silnice, řeky, otevřené moře, plavba podél pobřeží).

Vydat se pěšky z Londýna do Říma přes Francii a průsmyky v Alpách by při 30 zdolaných kilometrech trvalo zhruba 64 dní. Nejrychlejší trasa by většinu Francie obeplula kolem pobřeží a pevninou by se šlo jen nad Pyrenejemi, to by se stihlo za 30 dní. Nejlevnější cesta by zabrala 40 dní a plulo by se i okolo Španělska a Portugalska. Výpočet ceny bere v úvahu to, kolik toho člověk (osel, kůň…) sní a kolik jídla s sebou bude mít. Rychlost pak ovlivňuje roční období a s ním související sníh, led či různé větry.

via Jessica M. Dalton