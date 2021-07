Kdy můžete odejít do starobního důchodu a kolik dostanete? Prozradí to nová aplikace ČSSZ

Co je IDA?

Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu ČSSZ, která Vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci ohledně Vašeho evidovaného počtu let důchodového pojištění. Díky této službě jednoduše a rychle zjistíte, jaký je Váš důchodový věk (u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí) a jaký je případný počet let pojištění, který ještě musíte získat pro nárok na starobní důchod. Služba umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Vložené doby jsou použity výhradně pro účely provedení vyhodnocení, do evidence ČSSZ se neukládají. Jak službu jednoduše použít, se dozvíte ve videu, které naleznete v části Více informací o službě.