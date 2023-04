Kdy, kde, proč… Jaké bylo vaše první setkání s internetem?

Dnešní anketa je opět bez hlasování. Podobně jako nedávno u prvních mobilů budeme vzpomínat, kdy a za jakých okolností jsme se poprvé dostali k internetu. Pro starší to jistě bylo na škole či v práci, mladší už vyrůstali s internetem doma. Jak to bylo u vás?

Marek Lutonský

Bylo to v roce 1993. Spolužák ze základní školy, aktuálně studující na ČVUT, mě protáhl do dejvické učebny s unixovými terminály připojenými k internetu. Dodnes si z toho dne pamatuji ftp.uwp.edu, login anonymous a cestu pub/music/lyrics, kde se daly stahovat texty písniček. Tenkrát se k nim jinak v podstatě nedalo dostat a najednou jsem měl na disketách kompletní Beatles, Pink Floyd… Konečně jsem zjistil, o čem zpívají.

Přes dalšího známého jsem se až po delší době dostal ke stejnému zdroji na fakultě informatiky MUNI. Tenkrát se to tam dalo rovnou a téměř bez omezení posílat na centrální tiskárnu, měl jsem pak velký balík traktorového papíru. Nebo tiskárna byla na ČVUT? Už nevím. Teprve v dalších letech se internet dostal i na moji školu, vzpomínám na velké počítače s terminály Sun.

Filip Kůžel

Na gymnáziu v hodinách předmětu Informatika a výpočetní technika. Z obsahu si nevzpomenu na nic, velmi živě si ale pamatuji na první praktické využití. O přestávkách jsem chodil do učebny, abych odeslal SMS přes bezplatné SMS brány mobilních operátorů a ušetřil tak 2,90 Kč. Konektivita byla tak mizerná, že jsem to leckdy za těch 10 minut nestihl :-)

Lukáš Václavík

Druhý stupeň základky, rok myslím 1998. Tehdy čerstvě startoval freemail od Seznamu, tak jsem si založil první schránku. Registroval jsem i ICQ s šesticiferným číslem. O obojí jsem později přišel a dnes už si ty adresy ani nepamatuji. Ona ta komunikace v případě, že se k internetu dostanu jednou za týden, za moc nestojí. :-) Na internetu jsem tak stahoval obrázky a MP3 a pak to balil a kopíroval na diskety.

Doma jsme internet měli chvíli někdy v roce 2000, ale drahé vytáčené připojení vydrželo asi měsíc, než to rodiče zakázali. Tehdy jsem ale měl jiné zájmy a na internet občas chodil do kaváren a knihovny. Bez trvalého připojení jsem vydržel i celou střední školu. Až od roku 2006, kdy jsem šel na vysokou a začal pravidelně vydělávat, jsem si zařídil připojení od lokálního poskytovatele. Wi-Fi o rychlosti 512 kb/s za pětikilo.

Petr Urban

Je pro mne obtížné určit přesný bod, poprvé jsem internet na vlastní oči viděl na pracovním počítači mojí babičky. Zřejmě. To jsem s ním ale nepracoval, to byl opravdu jen letmý kontakt a nechápal jsem, k čemu by internet mohl být dobrý, což bylo úměrné mému nízkému věku a potřebám.

U nás doma se první počítač i s vytáčeným připojení pořídil později a tehdy jsem objevoval hlavně prostředí Windows a základní principy práce s počítačem. Připojení bylo navíc drahé, takže bylo de facto rezervované pro rodiče. Časem jsme přešli na místní Wi-Fi, která byla znatelně rychlejší a datově neomezená, tam jsem pak začal objevovat krásy webu, komunikoval přes ICQ apod.

To už mě od internetu nikdo nemohl odtrhnout. Rychle jsem pochopil jeho výhody a spatřoval aspoň některé jeho přednosti. Ale abych splnil zadání, tak můj první kontakt byl s ohledem na věk a krátkost zážitku opravdu jen potkávací a bez hlubšího porozumění.

Jakub Čížek

S internetem jsme se doma poprvé setkali poměrně brzy – někdy v první polovině 90. let. Nebyl to ještě World Wide Web, jak ho známe dnes, ale prehistorické BBSky v textovém rozhraní DOSu. Bylo mi tehdy 11–12 roků, o počítač se staral starší brácha (jediný opravdový ajťák v naší rodině), takže i když jsem měl první e-mail roky před tím, než všichni mí kamarádi a spolužáci ze školy, jediný, komu jsem mohl odeslat zprávu, byl opět můj brácha.



BBS Pískoviště (bbs.sandbox.cz)

Skutečný potenciál internetu jsem proto objevil až v závěru milénia, kdy rychlost vytáčeného připojení poskočila na závratných 56 kilobitů za sekundu a v Internet Exploreru se dalo přes noc stáhnout alespoň sto hanbatých obrázků v rozlišení 800 × 600 pixelů. Jeden měsíc jsem to přehnal a musel z kapesného zaplatit účet za telefon.

Tomáš Holčík

Poprvé jsem se s internetem setkal tuším někdy na přelomu 1994/1995 v tehdejším Computer Pressu. Připojení měly jen dva počítače v ředitelské kanceláři, místo grafických webových stránek víc frčel textový režim pro e-mail a služby Gopher či FTP. Doma jsem se raději připojoval na BBS, odkud jsem stahoval první hry, obrázky a hudební soubory (dnes je přípona MOD téměř v zapomnění, ale MP3 ještě nebylo).

Tehdy se ale podobně jako dnes s AI nepočítal vývoj na roky, ale na týdny či dny, proto jsme brzy měli natahané pevné linky s trvale jedoucími modemy z našich domovů do firmy, která už byla připojená k internetu. Během roku 1995 se mezi veřejností hlad po internetu natlakoval, aby naplno explodoval s podzimním příchodem systému Windows 95 respektive jeho balíčkem Plus (ten se rychle stal standardní součástí systému) doplňujícím podporu TCP/IP a Internet Explorer.