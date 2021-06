Kdy dorazí Windows 11 a jak to bude podporou a aktualizacemi Windows 10?

Včera představený systém Windows 11 se během od 28. června objeví u prvních testerů zapojených do programu Insider. Přesnou dostupnost ostré verze systému ale zatím neznáme, Microsoft nicméně potvrdil, že to bude ještě letos před koncem roku.

Nárok na bezplatný upgrade z Desítek budou mít všichni uživatelé s kompatibilním hardwarem. Ve Windows Update uvidí, že jejich systém je na upgrade připraven. Microsoft by teoreticky mohl znovu otevřít program pro upgrade z Windows 7 a 8.1, který fakticky nikdy neskončil, avšak u něj už hrozí, že počítače se staršími systémy budou opravdu mít nevyhovující parametry.

Mění se také politika podpory systému. Windows 11 budou nadále dostávat pravidelné měsíční aktualizace (tzv. záplatovací úterý), avšak velké aktualizace přinášející nové funkce už budou vycházet jen jednou ročně. U Desítek to bylo dvakrát do roka, i když v poslední době vlastně také jen jednou.

A jak je to s podporou? Windows 11 Home, Pro for Workstations a Pro for Education bude Microsoft podporovat 24 měsíců, edice Enterprise a Education pak 36 měsíců. Jestli po této době dorazí Windows 12, nebo s každou výroční aktualizací Windows 11 se podpora prodlouží, to zatím nevíme.

Konec Windows 10

Microsoft také potvrdil, že Windows 10 přestane podporovat v roce 2025. Do té doby budou vydávat pravidelné měsíční záplaty a minimálně ještě letos na podzim vyjde upgrade na verzi 21H2. Jestli podobné upgrady budou probíhat i nadále, ale v tuto chvíli není jasné. Spíš bychom očekávali, že firma už bude Desítky jen záplatovat, ale funkčně nevylepšovat.

Do Windows 10 ale dorazí nový Microsoft Store a také interní aplikace v něm uložené by se mohly průběžně zlepšovat na obou systémech současně.