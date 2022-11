Kdo vidí příspěvky na Mastodonu? Kvůli mnoha serverům je to složitější, pojďme si to nakreslit

Mastodon je decentralizovaná síť mnoha samostatných serverů (instancí), které spolu mohou komunikovat. Díky tomu můžete z instance, na které máte účet, sledovat příspěvky lidí z jiných serverů.

Jenže kvůli tomu, že neexistuje jen jeden Mastodon, jak je to třeba v případě Twitteru, je to trochu složitější s tím, jaké příspěvky uvidíte ve své tajmlajně. Do toho se potom ještě míchají nové pohledy jako Místní a Federovaná časová osa.

Vysvětlíme to

Dejme tomu, že někde na Mastodonu je uživatel @Kuře, který pošle veřejný toot. Když Kuře sledujete, uvidíte tento toot ve své Domovské časové ose, tedy hned na první stránce.

Když @Kuře nesledujete, ale patří do stejné instance, kterou používáte, toot se objeví v Místní (Local) časové ose. Najdete na ni odkaz v pravé části webu, případně na adrese /public/local, v aplikacích je to různé. V Místní časové ose jsou chronologicky zobrazené příspěvky všech uživatelů vaší instance.

Tip: Jestli Místní časovou osu často sledujete, a někdo vás v ní hodně štve, můžete si ho ztlumit. Klikněte na tři tečky a vyberte položku Skrýt. Účet ale tím skryjete v celé instanci, nedostane se k vám třeba ani při boostování.

Když @Kuře není ve vaší instanci, ale někdo jiný z ní ho sleduje, příspěvky Kuřete se ukážou ve Federované (Federated) časové ose. Odkaz je na stejném místě, případně na adrese /public. V tomto přehledu jsou chronologicky všechny příspěvky, o které se vaše instance nějakým způsobem dozví.

Do Federované časové osy se dostanou také boostované tooty z jiných instancí nebo cizí příspěvky, jejichž URL někdo na vaší instanci hledal.

A nakreslíme

Co jsme zatím popisovali slovy, je vidět na následujícím obrázku:

Ještě pár výjimek a upřesnění:

V Místní ani Federované časové ose nenajdete žádné odpovědi. Jsou zde jen primární tooty.

Když u tootu omezíte viditelnost a nenecháte ho Veřejný, uvidí ho jen zvolená skupina. Nedostane se do veřejných časových os.



Nastavení viditelnosti tootu

Na Mastodonu je ještě časová osa Objevování (Explore). V ní se objevují příspěvky, o které je aktuálně ve federované síti větší zájem.

Při přípravě jsme se inspirovali obrázkem Mastodon timelines z Wikipedie.