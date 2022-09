Kdo nejčastěji převlékl kabát? Tenhle web vám krásně ukáže historii politiků

Tento pátek a sobotu probíhají komunální volby. Domů už vám přišly modré obálky s kandidátními listinami a programy stran či hnutí slibující hory doly. Co vám však neprozradí, je historie kandidátů. S tím ale pomůže užitečný web Programy do voleb vyvíjený Štěpánem Ryšavým.

Kromě toho, že agreguje veškerá otevřená data týkající se voleb a ručně doplňuje například profily politiků na sociálních sítích, dokáže textem i grafikou ukázat jejich politickou kariéru v městech a obcích.

Stačí danou obec vyhledat, na stránce se posunout dolů a kliknout na Zobrazit historii. V závislosti na velikosti obce si pár sekund počkáte. Pak uvidíte například tento šílený graf, jak se měnily kandidátky v Praze. Co barva, to strana/hnutí. Co linka, to kandidát.

Užitečnější ale bude spíš filtrovat jednotlivé strany. Tady je přehledně vidět frýdecko-místecká kandidátka Přátelé FM, která vznikla rozpadem tamní buňky ČSSD a hnutí Občané spolu – Nezávislí.

Pod grafem jsou i jmenné seznamy, kde je konečně k vidění i ona historie jednotlivých kandidátů. Někteří cestovali opravdu hodně…

Historie na webu sahá bohužel jen do roku 2006, protože u starších voleb už jsou neúplná data a hlavně by to vizualizaci ještě více zpomalilo. Štěpán Ryšavý mimochodem myslel i na to, že někdo mezi volbami mohl kromě strany změnit i jméno. Typicky se to bude týkat provdaných žen. Historii ale propojil díky křestnímu jménu a věku. Tím samozřejmě můžou vznikat chyby, na což autor upozorňuje. Například zde evidentně půjde o jinou osobu.