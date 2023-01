Kde zrovna jedou sypače a kdy naposledy ošetřily vozovky. ŘSD spustilo interaktivní mapu

Jízda po silnicích v zimě bývá náročná disciplína, zvlášť pokud je pod nulou. Mnoho řidičů nechce z bezpečnostních důvodu vyjíždět, dokud neví, že silnice jsou ošetřené. Dříve tyto informace nebylo jednoduché získat, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto spustilo nový web s interaktivní mapou, kde se vše dozvíte po pár kliknutích.

Web se jmenuje Pohyby vozidel zimní silniční údržby a najdete ho na adrese udrzba.rsd.cz. Jeho používání je naštěstí o něco méně krkolomné, než zní název, celé je to jedna velká mapa na totožné technologické bázi jako ostatní webové mapy ŘSD (opravy, dopravní info apod.)

Ihned po rozkliknutí adresy se uživatelům ukáže mapa České republiky, na které můžete vidět malé ikony náklaďáků, které reprezentují aktuální polohu údržbových vozidel. Tato vozidla lze rozkliknout a zjistit, kdy naposledy vyslala záznam – u všech byly v době psaní textu záznamy staré maximálně pět minut.

Uživatelé se také z barvy ikony dozví, zda jde o vozidlo, které vyslalo Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD), nebo jde o vozidlo z kategorie „ostatní“. Co toto „ostatní“ znamená, web nevysvětluje (pravděpodobně jde o údržbáře od krajů), ale popravdě běžnému řidiči je nejspíš jedno, komu konkrétní sypač patří. Hlavně, že je v terénu a silnice ošetřuje.

Určité úseky silnic jsou pak na mapě barevně zvýrazněné, jednotlivé barvy vysvětluje nápověda, která se nachází v levém horním rohu. Pokud je úsek silnice zelený, byl ošetřen v posledních 30 minutách. Pokud je oranžový, v posledních 30 – 60 minutách. Červený byl ošetřen v posledních hodinách až třech hodinách a modrý až šesti hodinách. „Silnice, které nejsou barevně označeny, ještě nebyly ošetřeny, nebo uplynulá doba od posledního ošetření je více než 6 hodin,“ vysvětluje ŘSD na stránkách.

A to je vše, co web nabízí. U mapy si ještě můžete nastavit, jestli ji chcete barevnou, šedou nebo černou, ale to je pouze kosmetická úprava. Také si lze povolit snímání polohy a mapu si tak zacentrovat na svou aktuální lokaci.

Nutno podotknout, že na webu zjistíte informace primárně o dálnicích a silnicích první třídy, protože ty vlastní stát a tak jejich údržbu zajišťuje ŘSD. Navíc jejich údržba je ze zákona nejdůležitější a má přednost. O menší komunikace a také část silnic první třídy se starají kraje.