Snímkovací auta Googlu i Seznamu vyrážejí do ulic. Které oblasti nafotí pro Street View a Panoramu?

Na jaře se probouzí nejen příroda, ale také snímkovací vozy největších mapových služeb, díky kterým pak můžeme virtuálně navštěvovat místa z lidské perspektivy.

Google do ulic už vyrazil, podle jeho plánu bude fotografie do Street View doplňovat od března do září. Vydá se to okolí těchto měst: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Zlín, Jihlava a Karlovy Vary, tedy všech krajů. Příliš ale neočekávejte, že důkladně nafotí všechny ulice, to nedělá nikdy. Zato některé během jednoho roku zvládne i vícekrát.



Pokrytí Google Street View

Mapy.cz jsou důkladnější a letos pro ně nizozemská společnost Cyclomedia plánuje kromě většiny velkých měst nafotit i celou Moravu a Slezsko. Na této mapě bude možné sledovat i polohu jednotlivých vozů, ale z historických zkušeností to nikdy moc nefungovalo v reálném čase.



Letošní plán focení pro Panoramu

Apple všemi kraji projel během června a července 2021 a momentálně se k nám nevrátí. O to větší škoda, že české panoramatické snímky Look Around zatím v jeho aplikaci chybí. Třeba se jich dočkáme brzy, firma u nás zrovna postupně spouští nové detailnější základní mapy.

Snímkovací vůz Applu v Novém Městě na Metují v roce 2021

Asi o tom ví málokdo, ale pouliční snímkování u nás prováděl i Microsoft, resp.

jím najaté vozy Tomtom. Firma má v Bing Mapách nafocenou značnou část

Česka. Stačí přepnout vrstvu na Streetside.



Pokrytí Bing Streetside

Firma bohužel nezveřejňuje plán, kdy a kde bude fotit. Není asi jasné, kdy

Tomtom projížděl Českem v minulosti. Podle časových razítek v Streetside to

vypadá, že mezi lety 2018 a 2020. Technická kvalita je však slabá, připomíná první generaci seznamácké Panoramy.



I takhle může vypadat fotka v Streetside