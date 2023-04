Kde, kdo a proč boural? V Brně tvoří aplikaci, která přehledně ukáže nehodovost na českých silnicích

S novým softwarem, schopným analyzovat nebezpečné úseky na českých silnicích, přišli vědci z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovo univerzity. Primárně je určený pro Policii ČR, ale přes webovou aplikaci je v omezené míře přístupný i pro širokou populaci.

Ukázková verze aplikace je dostupná na adrese https://trafficacc.econ.muni.cz/. Obsahuje pouze údaje, které vycházejí z veřejně dostupných dat. Do pokročilejší verze s neveřejnými daty mají přístup výhradně dopravní experty, upozorňuje aplikace hned na úvodu.

I otevřená část je ovšem zajímavá a dokáže ukázat, na jakých úsecích českých silnic dochází k největšímu množství dopravních nehod. Dělí se na tři kategorie.

V první záložce najdete statistiky pro jednotlivé okresy, u kterých si můžete nastavit vlastní sledované období. V něm pak zjistíte, zda v daném okrese nehod meziročně přibylo nebo ubylo, jak vážné byly, zda došlo k nějakému zranění (lehkému či těžkému) nebo obětem na životech. Dále se dočtete, jaké pozice oběti zastávali (řidič, cyklista, spolujezdec apod.), nejčastější příčiny nehod, druh srážky a věk řidičů, pokud jsou viníkem.

Pro okres Brno-město tak například podle aplikace platí, že loni nejvíce bourali lidé ve věku 24–34 let, nejčastěji se srazili se zaparkovaným vozidlem, řízení nevěnovali dostatečnou pozornost a pokud narazili do pevné překážky, byl to patník, sloupek nebo dopravní značka.

Druhá záložka v daném okrese a zvoleném časovém období ukazuje tzv. shluky nehod na mapě. Právě v tomto zobrazení nejlépe uvidíte, které silniční úseky jsou rizikovější než ostatní. Třetí záložka pak ukazuje všechny nehody mapě okresu, přičemž obě zobrazení obsahují i údaje o výši škody, která vznikla.

Parkoviště mohou statistiky mást

„Na silnicích dochází k příliš mnoha nehodám na to, aby je bylo možné analyzovat pouhým okem. Naše aplikace vyhledává shluky závažných nehod, které signalizují možné nebezpečné místo. Pomáháme tedy Policii ČR využít data, která získává při standardním šetření dopravních nehod,“ vysvětluje hlavní autor aplikace Michal Kvasnička. Podle něj software práci policejních analytiků nenahradí, ale může jim pomoci.

Univerzita podotýká, že aplikace pokrývá celou silniční síť v Česku a předem zdůrazňuje, že je třeba nehody filtrovat podle závažnosti. Jinak by se jako nebezpečná jevila parkoviště, ale na nich typicky dochází k méně závažným nehodám. „Systém v porovnání s jinými programy nehledá místa, kde jsou nehody nečekané, ale kde jsou pravděpodobné,“ uvádí instituce také.

Zdroj: Tisková zpráva Masarykovy univerzity