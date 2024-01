Kde a jak prohlížet historické ortofotomapy. Mapy.cz jdou do roku 2001, ale jinde se dostanete i před 2. světovou válku

Díky několika projektům je možné na webu pohodlně procházet historické letecké snímky, které odhalí výrazné změny v krajině i městech od druhé světové války. Nejstarší fotografie přitom pochází už z roku 1937.

Výchozím bodem při kartografickém putování do minulosti budou oblíbené Mapy.cz. Tady se sice nedostanete dál než do roku 2001, bude to ale v notoricky známém prostředí s možností jednoduše přepínat mapy z několikerých snímkování.

Cesta k historickým mapám je zde jednoduchá – klepněte na možnost Změnit mapu 1 a vyberte Letecké. 2 Potom klepněte na lehce nenápadnou možnost Nejnovější 3 a zvolte období snímkování, které si přejete zobrazit. V typech zobrazené mapy se zároveň můžete dostat až do 19. století, kdy probíhala velká vojenská mapování a výsledkem jsou podrobné plány celé dnešní republiky.

Praha předválečná

Chcete-li si prohlédnout historické letecké snímky velkých měst, mnohé z nich naleznete přímo na městských mapových portálech. Je to příklad Prahy, Brna nebo třeba Plzně.