Každý chce být jako TikTok. Teď to oficiálně zkouší Google s YouTube Shorts

Před chvílí to byly příběhy, teď jsou to krátká 15sekundová videa kopírující TikTok. Kdo je nemá, může to rovnou zabalit. Alespoň tak to vypadá u sociálních sítích. Po Instagramu přidává podobnou funkci i YouTube.

Nedávno přišel s vlastní podobou tohoto formátu Instagram, který jej nazval Reels. V základu přitom funguje stejně, jako TikTok a nově i YouTube. Natočíte (nebo nahrajete) do aplikace maximálně 15sekundové video, doplníte efekty, hudbu a publikujete. Při editaci je také možné využívat různé vychytávky, jako je třeba obraz z více kamer, časovač a možnost ovládání rychlosti videa.



Nahrání nového Shortu bude probíhat ze spodní lišty.

Na všech službách také můžete přidat licencovanou hudbu, přičemž YouTube slibuje, že se bude nabídka rozrůstat. Sledování pak probíhá přes celou obrazovku v typickém rozložení, kde ovládací prvky pro komentáře a lajky jsou ve spodní části a jednoduchým posunutím dolů se dostanete na další video.

YouTube Shorts tak naprosto zapadají mezi ostatní a jen ukazují, že Google se co nejvíce snaží, aby tvůrci neodcházeli na jiné platformy. již nyní funguje osekaná verze příběhů a tak nyní dojde pouze k doplnění další funkce. Jestliže používáte YouTube skrze mobilní aplikaci, můžete očekávat, že v dohledné době dojde k čím dál větší propagaci těchto novinek. To ostatně platí i pro Instagram, který chce Reels dostat i do samostatné záložky.

Kdo prostě nemá 15sekundová videa, jako by nebyl. Shorts aktuálně míří na telefony s Androidem v Indii (čím dál více společností volí tamní trh jako startovací – i Reels zde začínaly), následně má přijít iOS a postupné vypuštění do dalších zemí světa.

Takto fungují konkurenční Instagram Reels: