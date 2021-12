Každé dítě by si mělo postavit robota, říká profesor kybernetiky Michael Šebek

Naše školy učí číst bez porozumění a počítat zpaměti. Tento systém vznikl před stovkami let. Máme jednotné přijímací zkoušky i testy. Je mnoho studentů, kteří se umí učit nazpaměť, ale často nedokáží pracovat s informacemi.

Stačí tento způsob výuky na to, aby mladí lidé uspěli? Jaké profese lidem zbydou, pokud lidskou práci z velké části nahradí roboti? Jak vypadá zkouška z kybernetiky? Jak jsou na tom naše vysoké školy ve srovnání se zahraničními, se dozvíte v desátém díle podcastu Máma a táta na síti, ve kterém probere tyto závažné otázky herečka Ester Geislerová s profesorem kybernetiky Michaelem Šebkem.

Profesor Šebek se věnuje zejména zkoumání a vytváření automatického řízení, robotů, autonomních aut, letadel a satelitů. Kromě toho vede výzkumné projekty EU, NATO, USA a ČR a vede elitní studijní program Kybernetika a robotika, který sám založil.

„Kybernetika se často skloňuje společně s informatikou, ale zatímco informatika je o informacích, kybernetika spojuje informatiku s reálným světem. Kybernetika je věda o sdělování, řízení a rozhodování ve složitých systémech z různých oblastí fyziky, medicíny nebo biologie. Na těchto systémech pak hledáme, co mají společné. Když se něco nepovede informatikovi, spadnou Windows. Když udělá podobnou chybu kybernetik, spadne letadlo,” popisuje vedoucí Katedry řídící techniky FEL a oddělení Kyberneticko-fyzikálních systémů CIIRC Michael Šebek.

Ve svých předmětech se inspiruje zahraničím a učí tak trochu obráceně. Nejprve svým studentům poskytne video, kde látku vysvětluje a na hodině společně debatují. Probírají, co jim nebylo jasné nebo zodpovídá jakékoli jiné otázky k tématu. V hodinách se také snaží studenty připravit na budoucnost, která je nejistá, ale všichni v ní budou žít. Profesor proto ve studentech rozvíjí jejich tvořivost, psychickou odolnost a znalost sama sebe.

„V našem školském systému je už sto let zakořeněné potlačovat individualitu,” komentuje Šebek současnou situaci českého školství, které se sám snaží aktivně měnit a posouvat dopředu. „Včera mělo každé dítě svůj počítač, dnes svůj telefon a zítra bude mít každé dítě svého robota. Budoucnost může být kvantová nebo se může rozvinout zcela jiným směrem. Ale již dnes se dá odhadnout, že ve spoustě odvětví nahradí lidskou práci roboti, ” předpovídá profesor a apeluje na to, že lidé by se měli na nadcházející dobu dobře připravit.

Série Máma a táta na síti navazuje na úspěch vzdělávací platformy Buď safe online Nadace Avast, která už čtyři roky pomáhá dětem s bezpečností na internetu. V novém díle se dozvíte například to, jakým odvětvím by se studenti měli věnovat a jak by se měl změnit způsob učení, aby v moderním světě uspěli. Celý rozhovor najdete pod článkem a nebo si ho můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts!