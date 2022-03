Kauza Theranos má kuriózní pokračování. Před procesem odvolali dva porotce, protože sledovali seriál

Zatímco zakladatelku a generální ředitelku firmy Theranos Elizabeth Holmes uznala sodní porota vinnou již počátkem ledna, její bývalý partner, prezident a provozní ředitel Ramesh „Sunny“ Balwani na verdikt stále čeká. Týden před zahájením procesu, který měl začít ve středu 16. března, došlo k jeho odložení. Důvodem byl jeden z porotců, který přišel do kontaktu s osobou nakaženou covidem-19.

Předtím vrchní soud okresu Santa Clara usilovně prověřoval potenciální porotce z řad místních občanů. Jedná se o typický prvek americké justice, který má zajistit, aby porota reprezentovala širší komunitu. Proces je poněkud složitější v případech s velkým mediálním ohlasem...

Kauze Theranos jsme se podrobně věnovali v Podcastu Živě:

Medializace komplikuje výběr porotců

Jedním z nechtěných efektů medializovaných kauz je ovlivňování porotců – prostých občanů bez právnického vzdělání informacemi, které přichází zvenčí případu. Příkladem budiž osmidílný seriál The Dropout, vycházející ze stejnojmenného podcastu, jehož premiéra proběhla 3. března 2022 na streamovací platformě Hulu.

Množství zpráv a pozornosti věnované společnosti Theranos a její zakladatelce samozřejmě představovalo určitou komplikaci při výběru porotců, nicméně soudce Edward Davila patrně nečekal, že mu práci zkomplikuje uvedený seriál. Proces výběru dvanácti porotců a šesti náhradníků tak byl poznamenán odvoláním dvou potenciálních porotců, kteří začali The Dropout sledovat.

Jedna z propuštěných potenciálních porotkyň soudu řekla, že po předvolání do poroty sice přestala seriál sledovat, ale nevěří, že by mohla být při rozhodování nezaujatá. Druhý odvolaný uvedl, že ačkoli sám seriál tak úplně nesledoval, „náhodou“ z něj viděl dost na to, aby pochopil „podstatu toho, o co jde“.

Překvapivé vyloučení kvůli seriálu

Až dosud byla většina propuštěných potenciálních porotců posílána domů z naprosto normálních důvodů, jako jsou zdravotní potíže či možné předsudky vyplývající z jejich profesního zázemí. Uvolnění z poroty kvůli sledování seriálu je v tomto směru velmi neobvyklým, ale poměrně logickým důvodem.

The Dropout je jedním z mnoha pořadů, které zpracovávají příběhy vytržené z novinových titulků. Z části podrobně popisuje osobu Elizabeth Holmes a zabývá se kulturou Silicon Valley posedlou jednorožci. Je však také reflexí společnosti Theranos a mnoha lidí kolem Holmes, jako je Ramesh Balwani, kteří hráli určitou roli při jejím zrodu.

Přes veškerou pozornost a péči, kterou seriál věnuje vyprávění o věcech minulých, se v příběhu objevují i prvky, které se ještě nestaly (a možná ani nestanou). Týkají se například Holmes, jejíž odsouzení je naplánováno až na letošní září. Totéž platí o Balwaniho roli v příběhu Theranosu, z níž může vyjít najevo více až po zahájení procesu.