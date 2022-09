Kauza Cambridge Analytica spěje po čtyřech letech k závěru. Facebook se dohodl na urovnání

Soudní spor, týkající se jednoho z nejvýznamnějších narušení ochrany soukromí ze strany sociální sítě Facebook, spěje ke svému závěru. Agentura Reuters v pátek informovala, že Facebook u federálního soudu v San Francisku v zásadě souhlasil s urovnáním žaloby.

V kauze šlo o to, že britská poradenská společnost Cambridge Analytica shromažďovala osobní údaje uživatelů Facebooku bez jejich souhlasu. Údaje byly získávány prostřednictvím aplikace s názvem „This Is Your Digital Life“, kterou v roce 2013 vyvinul datový vědec Alexandr Kogan a jeho firma Global Science Research.

Kauza Cambridge Analytica

Aplikace se skládala ze série otázek, jež měly vytvořit psychologické profily uživatelů, a prostřednictvím platformy Facebook Open Graph shromažďovala osobní údaje o přátelích uživatelů Facebooku. Celkem aplikace shromáždila údaje o až 87 milionech profilů.

Cambridge Analytica pak tyto údaje využila v rámci prezidentských kampaní Teda Cruze a Donalda Trumpa v roce 2016. Kromě toho byla také obviňována ze zasahování do referenda o brexitu, nicméně oficiální vyšetřování uznalo, že nebyla zapojena „nad rámec některých počátečních dotazů“ a že „nedošlo k žádnému významnému porušení“.

Informace o zneužití dat zveřejnil v roce 2018 bývalý zaměstnanec Cambridge Analytica Christopher Wylie v rozhovorech pro deníky The Guardian a The New York Times. Facebook se v reakci na to omluvil za svou roli při sběru dat a jeho generální ředitel Mark Zuckerberg kvůli tomu později vypovídal před americkým Kongresem.

Následovala série pokut – v červenci 2019 Federální obchodní komise oznámila pokutu ve výši 5 miliard dolarů kvůli porušování ochrany osobních údajů. V říjnu 2019 Facebook souhlasil se zaplacením pokuty ve výši 500 000 liber britskému Úřadu komisaře pro informace za to, že vystavil údaje svých uživatelů „vážnému riziku újmy“.

Konec soudního sporu

Facebook nakonec souhlasil s urovnáním žaloby požadující náhradu škody za to, že umožnil společnosti Cambridge Analytica přístup k soukromým údajům desítek milionů uživatelů. Ze soudního spisu vyplývá, že mateřská společnost Meta urovná dlouholetý soudní spor za nezveřejněnou částku.

Ne všichni jsou však s tímto výsledkem spokojeni. Někteří odborníci na bezpečnost vyjádřili znepokojení nad tím, že načasování urovnání zabrání tomu, aby Zuckerberg a odcházející provozní ředitelka Mety Sheryl Sandberg museli 20. září vypovídat při výslechu právníků žalující strany.

Novinářka Carole Cadwalladr z Observeru, jejíž vyšetřování Facebooku a společnosti Cambridge Analytica pomohlo inspirovat film The Great Hack, uvedla, že urovnání: „Je ukázkou toho, jak zoufale se Zuckerberg snaží vyhnout odpovědím na otázky týkající se utajování úniku dat společností Cambridge Analytica ze strany Facebooku.“

Cadwalladr kriticky dodala, že Facebook dokázal, že je připraven zaplatit téměř jakoukoli částku, aby se vyhnul odpovědím svých vedoucích pracovníků na tyto otázky. „Pravda vyjde najevo, ale nebude to dnes.“ konstatovala.