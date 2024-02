Kašlete na Valentýna. Dnes má narozeniny otec klávesnice Christopher Latham Sholes

Pro vytvoření dnešní klávesnice byla klíčová myšlenka, že často používané znaky by neměly být bezprostředně vedle sebe. To, že abecední pořadí je pro psaní deseti prsty nevhodné, si jako první uvědomil Christopher Latham Sholes. 14. února je to 205 let od jeho narození.