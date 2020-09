Karty GeForce RTX 3080 mají problém. Některým uživatelům padají hry

Nedostupnost karet GeForce RTX 3080 z důvodu velké poptávky stále trvá, a i když si těchto karet užívá jen malý počet uživatelů, už se objevil poměrně závažný problém, který hlásí řada majitelů.

V různých fórech si skupiny uživatelů stěžují, že jim při hraní padají hry na desktop bez udání důvodu v podobě nějaké chyby. Jedná se přitom o různé karty od výrobců jako EVGA, Zotac, MSI nebo i verze Founders Edition přímo od Nvidie.

Prvotní průzkum ukázal, že ke spadnutí hry dochází ve chvíli, kdy jádro boostuje frekvenci až na 2 GHz a to i přes to, že nejde o přetaktování. U řady uživatelů byl tak problém částečně vyřešen tím, že jádro zkrátka podtaktovali o 50 až 100 MHz. To ale pochopitelně ztrácí smysl v tom, že si koupíte výkonnou grafickou kartu s danou specifikací a za poměrně vysokou cenu.

Uvažovalo se i o problémů s dodávkou elektrické energie, kterou nemusí některé levnější zdroje zvládnout. Jednu z nejpodrobnějších analýz možného důvodu tohoto problému ale zpracoval iGors Lab, podle kterého by to mohlo být kvůli nízké kvalitě kondenzátorů přímo pod hlavním čipem.

Tyto kondenzátory se nachází na zadní straně karty a každý výrobce používá tak trochu jinou konfiguraci a kvalitu. Problém je, že samotné referenční specifikace od Nvidie netlačí na to, aby výrobci používali kvalitnější kondenzátory a vzhledem k uspěchané výrobě mohlo dojít k nedostatečnému testování.

Otázkou tedy je, jak se tato „aféra“ bude vyvíjet a v čem je skutečně zakopaný pes. Možná je pouze problém v ovladačích, ale jestli to Nvidia bude řešit snižováním frekvence, nejspíše se dočkáme hodně nespokojené odvety ze stran majitelů.

Pokud vládnete angličtinou a elektronikou, můžete se podívat i na podrobnější a doplňující rozbor ohledně kondenzátorů z kanálu Actually Hardcore Overclocking: