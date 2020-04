Karty Geforce RTX 2080 Super a 2070 Super míří do notebooků, Nvidia ale odhalila mnohem víc

Jedno z nejhůře utajovaných tajemství konečně není oficiálně tajemství. Výkonnější verze grafických karet Geforce RTX s přídomkem Super veřejně míří do notebooků.

Na stolních počítačích se s kartami Super přitom setkáváme téměř rok. Také v mobilní se trochu zvýší počet Cuda jader, nepatrně ale klesnou boost frekvence grafického čipu. Podstatnější ale je, co v noteboocích zatím neuvidíme.

Nvidia totiž představila jen RTX 2080 Super a RTX 2070 Super. Chybí zatím RTX 2060 Super, která by měla, stejně jako na desktopu, zvýšit objem paměti na 8 GB ze základních 6 GB. Nvidia chce dál tlačit základní RTX 2060 především díky nízké ceně. RTX 2060 by totiž měla v noteboocích nahradit GTX 1660Ti při zachování prodejní ceny. Mobilní RTX 2060 Super jsem přitom viděl ve slajdech výrobce notebooků, které už také nejsou pod embargem. V této tabulce ji tak pro kontext uvádím, ale Nvidia ji zatím nehodlá pouštět. Možná si ji schovává jako argument proti novým mobilním grafikám AMD.

Mobilní grafika Cuda jader Boost clock [MHz] Paměť Sběrnice Propustnost Spotřeba RTX 2080 Super 3072 1080 - 1560 8 GB GDDR6 256 bitů 448 GB/s 80-150+ W RTX 2070 Super 2560 1155 - 1380 8 GB GDDR6 256 bitů 448 GB/s 80-115 W RTX 2070 2304 1125 - 1455 8 GB GDDR6 256 bitů 448 GB/s 80-115 W RTX 2060 Super 2176 až 1485 MHz 8 GB GDDR6 256 bitů 448 GB/s RTX 2060 1920 1185 - 1560 6 GB GDDR6 192 bitů 336 GB/s 65 - 115 W GTX 1660 Ti 1536 1335 - 1590 6 GB GDDR6 192 bitů 288 GB/s 60 - 80 W GTX 1650 Ti 1024 1200 - 1485 4 GB GDDR6 128 bitů 192 GB/s 35 - 55 W GTX 1650 až 1024 1125 - 1560 4 GB GDDR5/6 128 bitů 192 GB/s 30 - 50 W

Zatímco základní RTX 2080 postupně zmizí a nahradí ji 2080 Super, RTX 2070 zůstane zatím v obou variantách. Takto Nvidia odhaduje proměnu grafických karet na různých cenových hladinách z loňských na letošní notebooky:



Pokud vám loni rozpočet dovolil jít na položku v levém bílém sloupci, letos byste měli dosáhnout na odpovídající řádek v zeleném sloupci

Lepší přepínání grafik díky novému čipu

Vylepšené verze grafických karet už pokládáme za nudnou evoluci, Nvidia ale letos do notebooků přinese i chytrá řešení, které konečně vyřeší pár problémů. Jde nicméně o hardwarová vylepšení, takže je do stávajících notebooků nedostanete novou verzí ovladačů, budete si muset koupit nový letošní notebook.

První na řadě je Optimus, technologie pro automatické přepínání dedikované a integrované grafické karty. když nejede žádná náročná aplikace, dedikovaná grafika se vypne a šetří se energie. Vypadá to chytře, ale nejvýkonnější herní notebooky to nepoužívaly. Stávající Optimus totiž pro výstup na monitor využívá integrovanou grafiku a dedikovaná do ní jen posílá vypočítaná data. Proto nelze používat vysoké obnovovací frekvence výstupu nebo G-Sync displeje. Proto mají některé herní notebooky kromě HDMI i Displayport, který je přímo spojený s výkonnou grafickou kartou a obejde omezení grafiky na procesoru.



Optimus už konečně nejde skrz grafiku procesoru a přepínač výstupu je externí

Nový vylepšený Optimus už neposílá vše do grafiky na procesoru, ale signál dedikované grafiky a procesoru míří do nového čipu, který přepíná výstup dle potřeby. Můžete tak používat úspornou grafiku na procesoru a když se zapne dedikovaná grafika, na výstup nechybí podpora pro G-Sync. Toto přepínání není závislé na typu procesoru, fungovat bude na platformách Intel i AMD. Vyžaduje ale nový čip na základní desce, což trochu zabrzdí nástup na trh.

Chytrý nárůst výkonu v mezích chlazení

Další vylepšení už známe od některých výrobců notebooků. Nvidia ale radí všem výrobcům při implementaci grafik série Max-Q, jak co nejlépe zvládnout výkon v tenkém provedení se složitějším chlazením. Proto nový Max-Q Dynamic Boost by měl pomoci celému trhu.



Když se procesor fláká, jeho chlazení může pomoci zvýšit výkon grafiky

Princip je jednoduchý. Často se v noteboocích sdílí chladící okruhy mezi procesor a grafickou kartu. Některé heatpipe jsou napojené jen na grafiku nebo jen procesor, stejně tak je tam ale pár sdílených, které dokáží rozložit chladící výkon podle toho, co se zrovna zahřívá víc. Nový Max-Q Dynamic Boost funguje podobně, ale upravuje tomu i takty procesoru a grafiky. Když hra zjistí, že zrovna procesor nemusí tolik pracovat, dočasně zvedne takty (a zahřívání) na grafické kartě. Když je zase třeba více propočítávat inteligenci NPC postav, grafika ustoupí a poskytne více výkonu procesoru. Může se tak lépe pracovat s celkovým limitem spotřeby a chladícího výkonu.



Takto funguje rozdělení výkonu ve Witcher 3.

Grafika s limitem 80 W si dočasně může půjčit dalších 15 W z procesoru

Ze začátku čekejte zmatky

Nový Optimus a chytré sdílení výkonu v notebooku určitě chcete, neexistuje ale jednotný marketingový název či nálepka na krabici, podle které byste to poznali. Asus se chlubí třeba technologií ROG Boost, která se chová stejně jako Max-Q Dynamic Boost, nový Optimus je pak u něj GPU Switch. Navíc na trhu budou pochopitelně ještě notebooky, které umí jen starší Optimus bez G-Sync, takže se na čas nevyhnete pečlivému čtení specifikací.

To podstatné, co byste si ale měli z aktuálních oznámení Nvidie odnést: pokud vybíráte notebook v konkrétní cenové hladině, letos byste měli dostat vždy o stupeň lepší grafickou kartu než loni. Letošní modely notebooků pak navíc dostanou chytrá vylepšení a karty s přídomkem Super zaplní především vyšší cenové pásmo. Základní RTX 2060 nemizí, protože jde o nejlevnější cestu k raytracingu a zvýšení výkonu přes DLSS.